चंबल का भयानक और खतरनाक सच! कोख में ही बेटियां खत्म, गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में

चंबल इलाके में लिंगानुपात में भारी अंतर का कारण फिर आया सामने. कई सेंटर्स पर खुलेआम भ्रूण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या.

Morena PC PNDT team raid
मुरैना में भ्रूण लिंग परीक्षण करते डॉक्टर गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:04 AM IST

3 Min Read
मुरैना: महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार चल रहे अभियान के बीच कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, जो समाज के लिए बेहद चिंता का विषय होते हैं. चंबल क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का लिंगानुपात 850 है. इसकी वजह है बेटियों को कोख में खत्म करना. एक बार फिर ये बात साबित हो गई. शुक्रवार को मुरैना में भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का खुलासा हुआ. पीसी-पीएनडीटी टीम ने एक क्लीनिक पर छापा मारकर गिरोह के सरगना को दबोचा. इस गिरोह का नेटवर्क पड़ोसी राज्यों तक फैला है.

क्लीनिक से भ्रूण लिंग परीक्षण की सामग्री जब्त

ग्वालियर पीसी-पीएनडीटी टीम ने मुरैना में चल रहे अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण सेंटर पर छापा मारकर संजीव शर्मा उर्फ संजू को रंगे हाथ पकड़ा. टीम को मौके पर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन सहित परीक्षण से संबंधित अन्य सामग्री मिली. पूछताछ में आरोपी संजीव शर्मा ने बताया "वह अकेला नहीं है, उसका साथी संतोष भी इसमें शामिल है. उसने गिरोह का मास्टरमाइंड पंकज तिवारी को बताया. जब पंकज तिवारी पकड़ा गया तो उसने अपना अलग रैकेट खड़ा कर लिया."

क्लीनिक से भ्रूण लिंग परीक्षण की सामग्री जब्त (ETV BHARAT)

गिरोह का नेटवर्क यूपी, राजस्थान और दिल्ली तक

इस नेटवर्क का दायरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, यूपी के झांसी, आगरा, मथुरा और राजस्थान तक फैला हुआ है. पीसी-पीएनडीटी टीम के प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह गुर्जर ने बताया "कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि मुरैना में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण किये जा रहे हैं. इस सूचना पर मुरैना जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया. शुक्रवार को आरोपी को रंगे हाथ दबोचने की योजना बनाई गई. योजना के अनुसार गर्भवती महिला ने फोन पर आशा कार्यकर्ता के माध्यम से भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले युवक से बातचीत की."

Morena PC PNDT team raid
भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 7 हजार में सौदा (ETV BHARAT)

भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 7 हजार में सौदा

प्रबल प्रताप सिंह गुर्जर ने बताया "7 हजार में डील फाइनल होते ही गिरोह के लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर आने के लिए कहा. इस दौरान हमारी टीम दूसरी गाड़ी में सवार होकर महिला का पीछा कर रही थी. पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही महिला को लेने एक बिचौलिया आया. वह महिला को अपने साथ प्रेमनगर की तरफ ले गया. यहां पर बिचौलिया महिला को लेकर एक महिला के घर मे घुस गया. पीछे से पीसी-पीएनडीटी की टीम भी अंदर दाखिल हो गई."

Morena PC PNDT team raid
भ्रूण लिंग परीक्षण की मशीन जब्त (ETV BHARAT)

भ्रूण लिंग परीक्षण करते रंगे हाथ पकड़ा

कमरे के अंदर एक युवक पोर्टेबल मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण करता हुआ मिला. टीम ने युवक को कब्जे में लेने के बाद मशीन सहित पूरा सामान जब्त कर लिया. पूछताछ के दौरान अपना नाम संजीव शर्मा उर्फ संजू निवासी गोपाल पुरा बताया. पीसी-पीएनडीटी टीम की सदस्य डॉ. बिंदु सिंघल ने बताया "भ्रूण लिंग परीक्षण की मशीन जयपुर से खरीदकर लाई गई थी. यहां से पश्चिमी बंगाल के कुछ लोग मशीन खरीदकर लाए थे." इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया "संजीव शर्मा सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है."

