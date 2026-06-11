मुरैना के निरंजन ने गोल्ड पर मारा पंजा, गुजरात नेशनल चैंपियनशिप में जीते 2 स्वर्ण पदक
मुरैना के पैरा आर्म रेसलर निरंजन गुर्जर ने प्रो पंजा चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड, गुजरात के गांधीनगर में चल रही थी पैरा आर्म चैंपियनशिप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 12:46 PM IST
मुरैना: चंबल की धरती से एक बार फिर गौरव की गूंज सुनाई दी है. मुरैना के होनहार पैरा आर्म रेसलर निरंजन गुर्जर ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग प्रो पंजा चैंपियनशिप-2026 में दो स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है. पैरा सीटिंग 65 किलोग्राम वर्ग में दाएं और बाएं दोनों हाथों से गोल्ड जीतने वाले निरंजन अब विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनकी इस उपलब्धि से पूरे चंबल अंचल में खुशी की लहर है और युवा खिलाड़ियों को अपने सपनों को साकार करने की नई प्रेरणा मिली है.
पैरा खिलाड़ी निरंजन ने जीते 2 गोल्ड मेडल
चंबल अंचल के लिए गर्व का क्षण लेकर आए मुरैना के पैरा खिलाड़ी निरंजन गुर्जर (रिंकू) ने नेशनल पैरा आर्म रेसलिंग प्रो पंजा चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं. गुजरात के गांधीनगर में 29 मई से 5 जून तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में निरंजन ने पैरा सीटिंग 65 किलोग्राम वर्ग में दाएं और बाएं दोनों हाथों की स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंजन करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
निरंजन की इस ऐतिहासिक सफलता ने न केवल मुरैना बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनके दमदार प्रदर्शन और आत्मविश्वास को देखते हुए उनका चयन वर्ष 2026 में भारत में आयोजित होने वाली विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है. अब चंबल का यह लाल अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा. अपनी सफलता पर निरंजन ने परिवार, प्रशिक्षकों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "उनका लक्ष्य विश्व स्तर पर देश के लिए पदक जीतना और तिरंगा लहराना है."
- पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में छतरपुर का जलवा, राघवेंद्र ने गोल्ड और पल्लवी ने सिल्वर जीता
- बर्फ पर दौड़ी मैहर की बेटी, आइस स्केटिंग में उद्रेका ने जीता गोल्ड, 53.94 सेकंड में बनाया इतिहास
कलेक्टर लोकेश कुमार ने दी बधाई
विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन के बाद उन्होंने बुधवार को मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ से मुलाकात की. कलेक्टर ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. निरंजन की यह सफलता चंबल के युवाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की नई मिसाल बन गई है.