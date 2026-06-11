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मुरैना के निरंजन ने गोल्ड पर मारा पंजा, गुजरात नेशनल चैंपियनशिप में जीते 2 स्वर्ण पदक

मुरैना के निरंजन ने गोल्ड पर मारा पंजा ( ETV Bharat )