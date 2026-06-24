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चीटिंग खुल्लम खुल्ला, भोज विवि परीक्षा में जमीन पर बैठकर नकल करते दिखे नौकरीपेशा लोग

उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रमोशन प्राप्त करने का ये कैसा रास्ता? कैलारस के शासकीय कॉलेज में यूनिवर्सिटी एग्जाम बना मजाक.

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उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रमोशन प्राप्त करने का ये कैसा रास्ता? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
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मुरैना : मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी अब सवालों के घेरे में आने लगी है. इसका ताजा उदाहरण है मुरैना में हुई भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षा, जहां खुल्लम खुल्ला चीटिंग करने के आरोप लगे हैं. यहां एक कैलारस के परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी खुले आम चीटिंग कर कॉपी भरते नजर आए. मामला M.A. और M.Sc. की फाइनल परीक्षाओं से जुड़ा बताया जा रहा है.

बेखौफ होकर नकल करते रहे छात्र

दरअसल, भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिए मुरैना के कैलारस स्थित एक सरकारी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था लेकिन यहां से जो तस्वीरों सामने आईं वो बेहद चौंकाने वाली थीं. पहले तो सभी छात्र यूनिवर्सिटी की परीक्षा जमीन पर बैठक देते नजर आते हैं. इसके बाद सामने आता है असली खेल. हर छात्र के सामने नकल के लिए पूरे नोट्स रखे होते हैं और परीक्षार्थी बिना किसी खौफ के नकल करते नजर आते हैं. इस पूरी घटना के वीडियो और फोटो सामने आने के बाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल और लोगों की आवाजाही बनी रही (Etv Bharat)

इस खुल्ली नकल से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि छात्रों को नकल करने से कोई रोक-टोक नहीं करता.

जमीन पर बैठकर परीक्षा क्यों दे रहे थे छात्र?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस परीक्षा केंद्र पर छात्र जमीन पर बैठकर भोज यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे थे? क्या ये अव्यवस्था थी या सोची समझी नकल की साजिश? क्योंकि इस परीक्षा केंद्र में न तो छात्रों के लिए बैठने के लिए बेंच थीं, न पंखें और न कोई इंतजाम.

प्रमोशन के लिए नकल का सहारा?

मुरैना के कैलारस में स्थित इस परीक्षा केंद्र पर स्थानीय छात्रों के साथ-साथ दूसरे राज्यों से भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं. इन परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के साथ-साथ यूपी और राजस्थान के छात्र भी शामिल है. सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कैलारस शासकीय कॉलेज परिसर में आयोजित इस परीक्षा में 150 के करीब छात्र शामिल हुए, जिनमें से ज्यादातर नौकरीपेशा हैं और कथित तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रमोशन लेने के लिए परीक्षाएं दे रहे थे.

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कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल

परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल और लोगों की आवाजाही के वीडियो सर्कुलेट होने के बाद कॉलेज प्रशासन और पूरी परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए हैं. इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं. इस मामले को लेकर लीड कॉलेज प्राचार्य रामलखन धाकड़ ने कहा, '' भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अगर इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, तो टीम से जांच करवाएंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई कराएंगे.''

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