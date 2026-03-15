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मुरैना में नीलगाय का शिकार कर ढाबों तक मांस सप्लाई, फ्रिज और बोरियों में मिला 3 क्विंटल मीट

मुरैना में फॉरेस्ट विभाग की छापामार कार्रवाई में नीलगाय का 3 क्विंटल मांस बरामद. किराए के घर में रहकर फ्रिज में रखता था मांस.

Morena Nilgai Meat Supply Hotels
3 क्विंटल नीलगाय के मांस के साथ आरोपी गिरफ्तार (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 7:29 PM IST

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मुरैना: सरायछोला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां फॉरेस्ट विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए कथित नीलगाय का शिकार कर उसके मांस की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से करीब 3 क्विंटल नीलगाय का मांस और चमड़ी बरामद हुई. आरोपी घर में फ्रिज और बोरियों में मांस छिपाकर रखा था. फिलहाल फॉरेस्ट विभाग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.

नीलगाय का 3 क्विंटल मांस बरामद

पूरा मामला सरायछोला थाना क्षेत्र के जारह गांव का है. यहां फॉरेस्ट विभाग ने शनिवार रात करीब 9 बजे कार्रवाई करते हुए नीलगाय के मांस की सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया. कार्रवाई के दौरान टीम ने एक घर से करीब 3 क्विंटल नीलगाय का मांस और उसकी चमड़ी सहित सिर भी बरामद किया है.

MORENA NILGAI HUNTING CASE
किराए के घर में रहकर फ्रिज में रखता था मांस (ETV Bharat)

मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, स्थानीय संगठनों ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी थी कि जारह गांव में सोनू नागर नामक व्यक्ति के घर में किराए से रह रहा एक युवक जंगल से नीलगाय का शिकार कर उसका मांस घर में जमा कर रहा है. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घर में दबिश दी. जब अधिकारी घर के अंदर पहुंचे तो कमरे में चारों तरफ मांस बिखरा हुआ था और एक युवक मांस के टुकड़ों को बोरियों में पैक कर रहा था.

आरोपी सहित मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पूछताछ में आरोपी रिंकू खान ने बताया कि चंबल के बीहड़ों में नीलगाय का शिकार कर मांस घर में जमा किया था. आरोप है कि आरोपी यह मांस हाईवे किनारे स्थित नॉनवेज ढाबों में सप्लाई करता था. हालांकि फॉरेस्ट विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से मांस, चमड़ी और आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली है. फिलहाल विभाग आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है. इसके साथ ही मकान मालिक सोनू के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

राष्ट्रीय पक्षी के शिकार का आरोप

फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के अनुसार, करीब 4 साल पहले आरोपी रिंकू खान के खिलाफ राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था.

'आरोपी से मांस सप्लाई को लेकर हो रही पूछताछ'

वन विभाग के देवरी घड़ियाल केंद्र अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया, "गिरफ्तार आरोपी रिंकू खान से लगातार पूछताछ की जा रही है. आरोपी की निशानदेही पर टीम ने बीहड़ में दबिश देकर नीलगाय का सिर और चमड़ी भी बरामद की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नीलगाय का शिकार कर उसका मांस ढाबा और होटलों में सप्लाई किया जाता था. इस बात की जांच की जा रही है.

फिलहाल विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वन विभाग ने आरोपी रिंकू खान के साथ ही मकान मालिक सोनू नागर के खिलाफ भी कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है."

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