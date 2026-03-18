ETV Bharat / state

मुरैना में रातों-रात उखड़ गई 4 करोड़ की सड़क, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

मुरैना में रातों-रात उखड़ गई 4 करोड़ की सड़क ( ETV Bharat )

मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लेपा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क ने सिस्टम की पोल खोल दी. लेपा चौराहे से मानपुर चौराहे और पोरसा की ओर जाने वाली करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क को लोक निर्माण विभाग ने बड़े बजट के साथ तैयार करवाना शुरू किया था, जो लापरवाही का शिकार बन गई.

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां विकास के नाम पर घटिया निर्माण का खेल उजागर हुआ है. लेपा गांव से मानपुर चौराहे तक बन रही सड़क महज एक रात में तैयार कर दी गई, लेकिन सुबह होते ही उसकी परतें उखड़ने लगी. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और सवाल उठाया कि जब क्षेत्र से नरेन्द्र सिंह तोमर जैसा बड़ा नाम जुड़ा है, तब हालात ऐसे हैं तो बाकी इलाकों का क्या होगा? वर्षों के इंतजार के बाद बनी सड़क भी गुणवत्ता की कसौटी पर फेल हो गई. अब अधिकारी टेंडर निरस्त करने की बात कर रहे हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, ठेकेदार ने दो दिन पहले रातों-रात सड़क पर डामर बिछा दिया. अंधेरे में किए गए इस काम की सच्चाई सुबह उजाले में सामने आई. जब सड़क की परतें हाथ लगाने भर से उखड़ने लगी. डामर और गिट्टी अलग-अलग नजर आने लगे, मानो सड़क नहीं बल्कि कोई अस्थायी परत बिछाई गई हो. गुस्साए ग्रामीणों ने पहले इस घटिया निर्माण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला. जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

एक रात में उखड़ी सड़क (ETV Bharat)

नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र का मामला

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों के इंतजार के बाद यह सड़क बनी, लेकिन घटिया गुणवत्ता के कारण यह एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी. ग्रामीणों ने बताया की यह इलाका नरेन्द्र सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में आता है, ऐसे में जब यहां यह हाल है, तो बाकी क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल अधिकारियों ने टेंडर निरस्त करने और ठेकेदार से दोबारा निर्माण कराने की बात कही है.

मुरैना में रातों-रात उखड़ गई 4 करोड़ की सड़क (ETV Bharat)

ठेकेदार का टेंडर होगा निरस्त

इस मामले में अपर कलेक्टर अश्वनी कुमार रावत ने साफ कहा है कि "इस तरह की लापरवाही और घटिया निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में वह किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में हिस्सा न ले सके.

साथ ही इस सड़क का टेंडर भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी धन की बर्बादी और जनता के साथ धोखा करने वालों को सख्त संदेश दिया जा सके."