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मुरैना में सड़क पर गिरे बाइक सवार, पीछे से आया मौत का पहिया, 4 की मौत

मुरैना नेशनल हाइवे पर बड़ा हादसा, रिक्शे से टकराकर गिरे बाइक सवार, दूसरे वाहन ने चपेट में लिया, चार की मौत. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

MORENA NATIONAL HIGHWAY ACCIDENT
मुरैना एक्सीडेंट में चार की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में नेशनल हाईवे-44 पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने चार जिंदगियां छीन ली. नूराबाद थाना क्षेत्र में फैक्ट्री के पास बाइक रिक्शे से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी. बाइक सवार चार लोग संभल पाते, इससे पहले पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया. हादसे में दो मासूम बच्चों, एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. दोनों बच्चे और महिला लोहगढ़ गांव के रहने वाले थे, जबकि पुरुष बांसी गांव का निवासी था.

नेशनल हाइवे पर रिक्शे से टकराकर गिरी बाइक

मुरैना में नेशनल हाईवे-44 पर गुरुवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसा नूराबाद थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बाइक कचरा ढोने वाले रिक्शे से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. बाइक पर सवार चारों लोग सड़क पर जा गिरे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात वाहन ने चारों को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया.

MORENA 4 DIED IN ACCIDENT
घटनास्थल पर सड़क पर बड़ी बाइक (ETV Bharat)

चार लोगों की मौत

हादसे में 18 वर्षीय सूरज कुशवाह, 20 वर्षीय नीरज कुशवाहा, 10 वर्षीय श्रीकांत कुशवाह और 8 वर्षीय राजकुमारी कुशवाह की मौत हो गई. नीरज, श्रीकांत और राजकुमारी लोहगढ़ गांव के निवासी थे, जबकि सूरज बांसी गांव का रहने वाला था. रिश्ते में सूरज, नीरज का देवर था, जबकि श्रीकांत नीरज का भाई और राजकुमारी उसकी भतीजी थी. चारों एक ही बाइक पर सवार होकर मुरैना से ग्वालियर की ओर जा रहे थे. फैक्ट्री के पास बाइक अचानक अनियंत्रित हुई और सभी सड़क पर गिर पड़े.

टक्कर के बाद सड़क पर गिरे, अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया

इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई और जाम लग गया. सूचना पर नूराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने चारों शवों को एंबुलेंस से नूराबाद शवगृह भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. एक साथ चार मौतों से लोहगढ़ और बांसी गांव में शोक की लहर है.

पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा

नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि, "फैक्ट्री के पास नेशनल हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होने से चार लोग सड़क पर गिर गए थे. इसी दौरान पीछे से आ रहा अज्ञात वाहन चारों को कुचलते हुए निकल गया, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतकों की पहचान हो चुकी है. मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं, मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है."

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