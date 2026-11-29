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मुरैना में बंद चेक पोस्ट का डिवाइडर पर नया ठिकाना, 5 वाहनों की भिड़ंत के बाद पुलिस की फटकार

नेशनल हाईवे-44 पर अस्थाई चेकपोस्ट बंद ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. नेशनल हाईवे-44 पर बंद हो चुके आरटीओ बैरियर के सामने ही डिवाइडर पर पक्की चौकी और टीन शेड बनाकर चेकिंग की जा रही थी, जबकि शासन के निर्देश पर चेकपोस्ट बंद कर केवल चेक प्वाइंट लगाने की व्यवस्था थी.

गुरुवार को देवरी के पास सड़क हादसे के बाद लगे लंबे जाम ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस की हिदायत के बाद चेक प्वाइंट फिलहाल बंद कर दिया गया है. अब सवाल है कि बंद बैरियर के सामने यह चौकी किसके आदेश से संचालित हो रही थी?