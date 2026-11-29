मुरैना में बंद चेक पोस्ट का डिवाइडर पर नया ठिकाना, 5 वाहनों की भिड़ंत के बाद पुलिस की फटकार
मुरैना में पक्की चौकी और टीनशेड डालकर चेकिंग, बड़े हादसे के बाद रातों-रात हटाया स्टाफ, ट्रक चालकों ने ली राहत की सांस. रिपोर्ट- ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:40 AM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. नेशनल हाईवे-44 पर बंद हो चुके आरटीओ बैरियर के सामने ही डिवाइडर पर पक्की चौकी और टीन शेड बनाकर चेकिंग की जा रही थी, जबकि शासन के निर्देश पर चेकपोस्ट बंद कर केवल चेक प्वाइंट लगाने की व्यवस्था थी.
गुरुवार को देवरी के पास सड़क हादसे के बाद लगे लंबे जाम ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस की हिदायत के बाद चेक प्वाइंट फिलहाल बंद कर दिया गया है. अब सवाल है कि बंद बैरियर के सामने यह चौकी किसके आदेश से संचालित हो रही थी?
परिवहन विभाग का अलग इंतजाम
मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय आरटीओ चेकपोस्ट बंद करने के सरकारी आदेश के बावजूद मुरैना में परिवहन विभाग का अलग ही इंतजाम सामने आया. नेशनल हाईवे-44 पर पुराने आरटीओ बैरियर के ठीक सामने चेकिंग का ठिकाना बना लिया गया. यहां बगैर एनएचएआई की अनुमति के पक्की चौकी खड़ी की गई और उसके पास टीनशेड लगाकर बैरिकेड के जरिए ट्रकों को रोका जा रहा था.
ट्रक चालकों के साथ अभद्रता और मारपीट
इससे हाईवे पर अक्सर जाम की स्थिति बनती थी. ट्रक चालकों के साथ कथित अभद्रता और मारपीट के वीडियो भी सामने आ चुके थे. गुरुवार को देवरी और सिकरोदा के बीच पांच वाहनों की टक्कर के बाद मुरैना से गंगापुर हनुमान मंदिर तक वाहनों की कतारें लग गईं. जाम की स्थिति को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने परिवहन स्टाफ को स्पष्ट हिदायत दी थी कि हाईवे पर जाम नहीं लगना चाहिए.
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वसूली के खिलाफ उठे सवाल
इसके बाद विभाग ने मौके से कर्मचारियों को हटा लिया. फिलहाल चेकिंग बंद है और पुराने बैरियर से वाहन बिना रोकटोक निकल रहे हैं. इससे ट्रक चालकों को राहत मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने चेकपोस्ट बंद कर दी थीं तो डिवाइडर पर यह नई चौकी किसके आदेश और अनुमति से संचालित हो रही थी?
हाईवे पर पांच वाहनों की भिड़ंत
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया, "हाईवे पर पांच वाहनों की भिड़ंत के बाद लंबा जाम लग गया था. जाम की स्थिति मुरैना शहर तक पहुंच गई थी. इसके बाद आरटीओ चेकपोस्ट पर मौजूद स्टाफ को हिदायत दी गई कि हाईवे पर जाम नहीं लगना चाहिए और न ही वाहनों को अनावश्यक रूप से खड़ा किया जाए."
राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रदेश की सीमाओं पर संचालित सभी आरटीओ चेकपोस्ट स्थायी रूप से बंद कर केवल मोबाइल चेकिंग पॉइंट के जरिए अस्थायी जांच के निर्देश दिए थे. मई 2026 में जबलपुर हाईकोर्ट ने भी भौतिक चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद मुरैना में परिवहन विभाग का अमला पुराने बैरियर के सामने हाईवे के डिवाइडर पर पक्की चौकी बनाकर ट्रकों की जांच कर रहा था. आरोप है कि इस व्यवस्था की आड़ में ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जा रही थी. सरकारी आदेशों के बावजूद ऐसी व्यवस्था संचालित होना परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.