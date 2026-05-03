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साफ पानी और सुरक्षित किनारे, फिर भी चंबल नदी में घड़ियालों पर क्यों मंडरा रहा खतरा

रेत में अंडे देते हैं घड़ियाल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 के बाद देश के पर्यावरण संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी (सीईसी) बनाई थी. चूंकि चंबल अभयारण्य एमपी, यूपी व राजस्थान के बीच फैला है. ऐसे में सीईसी की निगरानी में हर बार ट्राइ स्टेट मीटिंग होती है. इस बार चंबल में रेत खनन का मुद्दा सुर्खियों में रहने के कारण कमेटी के सदस्य चंद्र प्रकाश गाेयल खुद इस मीटिंग में शामिल हुए और खनन की स्थिति और इसे रोकने के ​उपायों पर चर्चा की. खनन से नदी के परस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है. घड़ियाल और कछुए रेत में ही अंडे देते हैं. रेत नहीं होगा तो ये अंडे भी नहीं दे पाएंगे. खनन से इन जीवों के लिए सबसे बड़ी समस्या सर्वाइकल की है.

घड़ियालों के लिए प्रदूषण रहित चंबल का पानी चंबल नदी का पानी अपेक्षाकृत साफ और प्रदूषण रहित है, जो घड़ियालों के स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है. वन विभाग द्वारा लगातार गश्त, निगरानी और टैगिंग की जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा मजबूत होती है. नदी में मछलियों की भरपूर उपलब्धता घड़ियालों के लिए प्राकृतिक भोजन का प्रमुख स्रोत है. इन्हीं संरक्षण प्रयासों के कारण चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह क्षेत्र एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है.

मुरैना में वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की गई, जिससे लगभग 435 किलोमीटर क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिली और अवैध शिकार पर रोक लगी. मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र में घड़ियालों के अंडों को सुरक्षित रखा जाता है और बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है. बाद में उन्हें चंबल नदी में छोड़ा जाता है, जिससे हर साल उनके जीवित रहने की दर बढ़ती है.

मुरैना: मध्य प्रदेश की चंबल नदी को घड़ियालों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान में से एक माना जाता है. जहां वर्ष 2026 में इनकी संख्या लगभग 2,938 तक पहुंच गई है. चंबल नदी का प्राकृतिक वातावरण बेहद अनुकूल है. इसमें गहरी जलधाराएं, साफ पानी और रेतीले किनारे हैं, जो घड़ियालों के धूप सेंकने, घोंसला बनाने और अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं. लेकिन अवैध रेत उत्खनन के चलते घड़ियालों के लिए भी खतरा बढ़ गया है.

चंबल में 2938 पहुंची घड़ियालों की संख्या (Getty Image)

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पहुंची CEC की टीम

चंबल नदी में प्रतिबंध के बावजूद जारी अवैध रेत खनन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के दायरे में आ गया है. हालात का जायजा लेने शुक्रवार को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की टीम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पहुंची, जहां राजघाट से मोटर बोट के जरिए करीब 20 किलोमीटर तक निरीक्षण किया गया. इस दौरान एमपी, राजस्थान और यूपी के अधिकारी भी साथ रहे. अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी, जिससे चंबल में अवैध रेत खनन पर और सख्ती तय मानी जा रही है. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल ने चंबल नदी का दौरा कर अवैध खनन और रेत के परिवहन की वास्तविक स्थिति को परखा.

टीम ने संयुक्त रूप से नदी क्षेत्र का भ्रमण किया और उन संवेदनशील स्थानों का भी निरीक्षण किया, जहां मादा घड़ियाल अंडे देती हैं. इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां खनन गतिविधियां गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. जानकारी के अनुसार 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निरीक्षण और बैठक आयोजित की गई है. चंबल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए सशस्त्र बलों की तैनाती भी की गई है, ताकि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके.

टीम ने किया चंबल नदी का निरीक्षण (ETV Bharat)

2026 के सकारात्मक आंकड़े

जलीय जीव/प्रजाति 2025 2026 बढ़ोतरी घड़ियाल 2462 2938 476 मगरमच्छ 1072 1512 440 गंगेटिक डॉल्फिन 111 155 44 इंडियन स्कीमर 789 1055 266

मुरैना डीएफओ हरिश्चंद्र बघेल ने बताया कि, ''सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चंबल नदी में रेत उत्खनन की जांच के लिए यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है. टीम ने नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. इसकी रिपोर्ट गोपनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी.'' उन्होंने कहा कि, ''फिलहाल रेत उत्खनन पूरी तरह बंद है. वन विभाग ने अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अपने सुझाव और आवश्यक मांगें भी प्रस्तुत की हैं, ताकि चंबल के पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके.''

रेत माफियाओं ने की वन आरक्षक की हत्या

चंबल में अवैध रेत खनन ने हाल ही में खतरनाक रूप ले लिया, जब रेत माफिया ने एक वन आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला और नदी पर बने एमपी-राजस्थान पुल के पिलरों तक खुदाई कर दी. इस गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इसी सख्ती के बीच सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेकर अवैध खनन की जमीनी हकीकत को परखा.