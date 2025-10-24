ETV Bharat / state

'शिवाजी ने दुश्मनों के सामने नहीं टेके घुटने', मुरैना में भूमि पूजन में बोले नरेंद्र सिंह तोमर

मुरैना में भूमि पूजन करते नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
मुरैना: छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 18 युद्ध लड़े. वे युद्ध लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन के सामने झुके नहीं. इसका परिणाम यह हुआ कि, उनके नेतृत्व में हिन्दू राजशाही की स्थापना हुई. प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी को जागरूक करना है. हमारी आने वाली पीढ़ी इस प्रतिमा के दर्शन कर उनके साहित्य को पढ़े, गुने और प्रेरणा ले. यदि उनके जीवन को एक प्रतिशत भी आत्मसात कर लिया तो हम अपने हिन्दू समाज व भारत माता की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे. यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार की शाम मुरैना में कही.

मुरैना में शिवाजी की प्रतिमा होगी स्थापित

मुरैना शहर के महिला थाना के पास पुलिस परेड ग्राउंड चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया. इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने 10 लाख 59 हजार रुपए की लागत से बनने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के लिए विधि विधान से भूमिपूजन किया. भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया.

शिवाजी की मूर्ति के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम (ETV Bharat)

शिवाजी को पढ़े आने वाली पीढ़ी

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति की स्थापना अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि अपने भविष्य की पीढ़ी को जागरुक करने के उद्देश्य से की जाती है. मूर्ति स्थापित होने के बाद हमारी पीढ़ी यहां आए और दर्शन करे. उनके साहित्य को पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात करे. यदि उनके जीवन का एक प्रतिशत हिस्सा भी आत्मसात कर लिया तो हम हिन्दू समाज व भारत माता की रक्षा करने में सक्षम होंगे.

Morena Chhatrapati Shivaji Statue
नरेंद्र सिंह तोमर ने किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

'सब अपने-अपने में लगे हुए हैं'

उन्होंने धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को आइना दिखाते हुए कहा कि, आज कोई भी सनातन व हिंदुत्व की बात करने लगता है. सब अपने-अपने में लगे हुए हैं. सामने आए तो जय श्रीराम और नहीं आये तो अपने में ही राम. इससे ऊपर कोई नहीं सोचता है. यही हमारी दुर्गति की मुख्य वजह है. इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह, महापौर शारदा सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

प्रतिमा के लिए 12 फीट व्यास की रोटरी तैयार

छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा के लिए 12 फीट व्यास की आकर्षक रोटरी तैयार की जा रही है. जिससे यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके. यह प्रतिमा न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को अमर करेगी, बल्कि मुरैना के गौरव, वीरता और जनएकता की मिसाल भी बनेगी. शहरवासियों ने इस अवसर को 'मुरैना के गौरव दिवस' के रूप में मनाया.

