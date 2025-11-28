मुरैना में बेकाबू हुईं नायब तहसीलदार मैडम, सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा
मुरैना में महिला नायब तहसीलदार ने अपने मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से पीटा. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 10:57 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:45 AM IST
मुरैना : मध्य प्रदेश में एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें मुरैना की नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार अपनी मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड को पीटती दिख रही हैं. घटना मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र की बुधवार शाम की है. इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया. दोनों ओर से पुलिस थाने में शिकायतें पहुंच चुकी हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
आवासीय परिसर में विवाद के बाद गार्ड से मारपीट
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार अपने आवासीय परिसर के सिक्योरिटी गार्ड को पहले चप्पल और उसके बाद डंडे से मारती हुई दिखाई दे रही हैं. घटना नेशनल हाईवे 44 पर राजपूत होटल के सामने स्थित मल्टी की है. यहां नायब तहसीलदार निवास करती हैं. नायब तहसीलदार का किसी बात को लेकर कुम्हेरी गांव निवासी सिक्योरिटी गार्ड मोहरमन शर्मा से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि नायब तहसीलदार ने गुस्से में आकर गार्ड पर डंडे से हमला कर दिया.
मारपीट की घटना CCTV में कैद
मारपीट की घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई. गार्ड मोहरमन शर्मा ने मारपीट की शिकायत कोतवाली थाने में की है. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार की ओर से भी पुलिस आवेदन दिया गया है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और CCTV फुटेज की जांच कर रही है पीड़ित गार्ड मोहरमन शर्मा ने बताया "मैडम बहुत गुस्से में थीं. उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है. उसके हाथ के पंजे से खून निकल रहा है. सिर में भी चोट लगी है."
दोनों ओर से पुलिस थाने में शिकायत
इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया का कहना है "जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें मिली हैं." मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी से मारपीट की ये पहली घटना नहीं है. ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की है. इसके बाद भी मामले नहीं रुक रहे.