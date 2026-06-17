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चंबल में सियासी उठापठक, मुरैना महापौर के खिलाफ बगावत, BJP पार्षदों ने भी खोला मोर्चा

मुरैना महापौर पर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस व अन्य पार्षदों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप. कमिश्नर को ज्ञापन. भूख हड़ताल की चेतावनी.

Morena Rebellion against Mayor
मुरैना के पार्षदों ने चंबल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:22 PM IST

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मुरैना : मुरैना नगर निगम में पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सत्तारूढ़ भाजपा सहित कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय पार्षदों ने महापौर के खिलाफ ताल ठोक दी है. मंगलवार शाम पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने चंबल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर महापौर पर कमीशन लेने का आरोप लगया.

चंबल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

एक दर्जन से अधिक पार्षदों ने चंबल संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर महापौर शिकायत की. पार्षदों ने आरोप लगाया "नगर निगम में बिना कमीशन कोई भी निर्माण कार्य की फाइल आगे नहीं बढ़ती और भुगतान के लिए 20 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता है. महापौर ने मनमाने फैसलों को अमलीजामा पहनाने के लिए आधा दर्जन लेखपाल बदल दिए. पंचायत सचिव दर्शन डंडोतिया को लेखपाल नियुक्त करने से ये साबित हो गया है." पार्षदों ने कमिश्नर सुरेश कुमार से तत्काल हस्तक्षेप कर नियुक्ति निरस्त करने की मांग की.

मुरैना महापौर के खिलाफ बगावत (ETV BHARAT)

भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी

पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे. जानकारों का कहना है कि पार्षदों में रोष है. महापौर के खिलाफ इन पार्षदों के अलावा और पार्षद भी आ सकते हैं. ज्ञापन सौंपने वालों में विजय डंडोतिया, मेवाराम कुशवाह, बदन सिंह यादव और दिनेश तोमर सहित कई पार्षद शामिल रहे. कांग्रेस पार्षद विजय डंडोतिया ने महापौर शारदा सोलंकी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा "एक ओर शहर में सड़कों की हालत खराब हो रही है. शहर की गली-कूचों से लेकर मुख्य सड़कें खुदी हैं. वहीं, महापौर जनता के पैसों को टूर्नामेंट में उड़ा रही हैं."

Morena Rebellion against Mayor
पार्षदों ने दी भूख हड़ताल करने की चेतावनी (ETV BHARAT)

महापौर ने कहा- राजनीति से प्रेरित हैं आरोप

पार्षदों के आरोपों पर महापौर शारदा सोलंकी ने जवाब दिया. महापौर का कहना है "लेखपाल की नियुक्ति और भुगतान संबंधी सभी अधिकार आयुक्त के पास होते हैं. इसमें महापौर की कोई भूमिका नहीं होती. पार्षदों द्वारा भी उन्हें लेखाधिकारी की नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई. यह मामला विपक्षी पार्षदों द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से उठाया जा रहा है और आरोप तथ्यहीन हैं."

मुरैना नगर निगम में कुल कुल 47 पार्षद हैं. इनमें भाजपा 15, कांग्रेस के 19, बसपा के 8 और निर्दलीय पार्षद 5 हैं. महापौर पहले कांग्रेस में ही थीं लेकिन दलबदल कर वह बीजेपी में शामिल हो गईं.

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