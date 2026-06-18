भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी मुरैना महापौर का मास्टर स्ट्रोक, MIC भंग करने से पार्षद भौचक्का
मुरैना नगर निगम में पार्षदों ने खोला महापौर के खिलाफ मोर्चा. आर-पार की लड़ाई के मूड में. नरेंद्र सिंह तोमर से करेंगे शिकायत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 3:40 PM IST
मुरैना : मुरैना नगर निगम में सत्तारूढ़ बीजेपी पार्षदों के साथ ही अन्य दलों के पार्षदों में महापौर की कार्यप्रणाली को लेकर रोष है. पार्षदों ने चंबल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके एक दिन बाद महापौर ने एमआईसी भंग कर दी. मेयर के इस फैसले से गुस्साए पार्षद बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. एक घंटे चली बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी.
नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे नाराज पार्षद
मुरैना महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप और लेखपाल की नियुक्ति को लेकर शुरू हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है. पार्षदों ने एकजुट होकर महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ मोर्चा खोला और चंबल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. पार्षदों ने लेखपाल की नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की. मांग करने वालों में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं. भाजपा पार्षदों के बागी तेवर सामने आते ही महापौर ने बुधवार को एमआईसी भंग करने का फैसला सुना दिया.
जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे
पार्षद बदन सिंह यादव ने कहा "हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि जनहित के लिए है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. लेखपाल की नियुक्ति को लेकर सभी दलों के पार्षद एकजुट होकर चंबल आयुक्त के पास पहुंचे थे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया था. हम किसी दबाव में आने वाले नहीं. अगर जनहित की बात उठाने पर महापौर ने एमआईसी भंग की है तो यह उनका फैसला है."
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बीजेपी जिलाध्यक्ष ने समझौते की बात कही
पार्षद हरि सिंह ने कहा "भाजपा पार्षदों ने भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की शिकायत की है. पूरे मामले को वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखा जाएगा." भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा "महापौर के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और आपसी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा. कर्मचारी और जनप्रतिनिधि दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग होती हैं और इन्हें समझते हुए काम किया जाना चाहिए. एमआईसी भंग किए जाने की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है."