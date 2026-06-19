मुरैना के सरसों तेल के वेस्ट मटेरियल से जबरदस्त मुनाफा, खली की भी बांग्लादेश तक हाई डिमांड
देश के कोने-कोने में पहुंच रहा मुरैना का सरसों, तेल, खली, DOC की भारत से लेकर बांग्लादेश तक डिमांड, ऑयल ही नहीं बची हुई खली से भी हो रही कमाई, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 6:51 PM IST
मुरैना: आज जब खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति एक समस्या बनती जा रही है. ऐसे में देश में चंबल की सरसों का तेल एक बड़ी राहत बना हुआ है. मुरैना के तेल व्यापारी पारंपरिक तरीके से छोटी मिलों में मशीनों से पिराई यानी प्रेस कर शुद्ध सरसों का तेल निकालकर देश भर में सप्लाई कर रहे हैं. तेल के साथ ही मुरैना से सरसों के बचे हुए टोटल वेस्ट मैटेरियल जिसे डीओसी (De-Oil-Cake) कहा जाता है, इसकी भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ बांग्लादेश तक में हाई डिमांड है.
तेल, खली, डीओसी भारत से बांग्लादेश तक डिमांड
चंबल-अंचल के मुरैना जिले में सरसों तेल व्यापारियों को दोगना मुनाफा हो रहा है, क्योंकि एक ओर उनका तेल मुरैना से बाहर सप्लाई हो रहा है, तो साथ ही तेल निकालने के बाद बची हुई सरसों की खली से अलग फायदा कमा रहे हैं. वहीं सरसों की खली से डीओसी बनने वाले सॉल्वेंट प्लांट डीओसी तैयार कर अलग से पैसा कमा रहे हैं. हर महीने लगभग 38000 टन डीओसी ट्रेन रैक्स के जरिए मुरैना से बांग्लादेश और भारत के अलग-अलग कोस्टल एरिया में भेजी जा रही है. ऐसे में रेलवे की कमाई अलग से हो रही है.
पैकिंग और खुला दोनों तरह के तेल की है डिमांड
तेल व्यापारी अशोक सिंह भदौरिया ने ईटीवी भारत से बताया कि, "वर्तमान में शुद्ध सरसों के तेल की बहुत डिमांड है. कई कंपनियां सीधे पैकिंग में सरसों का तेल खरीद रही हैं. चूंकि मुरैना में ये एक अच्छा कारोबार बन चुका है, यहां करीब 45 तेल प्लांट लगे हुए हैं. जहां हॉट प्रेस और कोल्ड प्रेस दोनों तरीके का तेल निकला जाता है. काली सरसों के तेल की डिमांड ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होता.
कितना सरसों तेल होता है सप्लाई?
अशोक सिंह के मुताबिक उनके कारखाने में हर दिन लगभग 500 क्विंटल सरसों से तेल निकाला जाता है. लगभग हर कारखाने से प्रतिदिन इतना ही तेल निकलता है. कभी कभार सरसों की शॉर्टेज की वजह से इसकी मात्र कम भी हो जाती है. फिर भी मुरैना से हर दिन कम से कम 50 गाड़ियां पैक्ड तेल की यहां से जाती हैं. इसके अलावा खुला तेल भी कंटेनर में देश के अलग-अलग शहरों में फैक्ट्रियों में जाता है. ऐसे करीब 15 से 20 कंटेनर प्रतिदिन सप्लाई होते हैं, जिनमें 15 टन से 30 टन तक के कंटेनर हैं.
व्यापारियों के लिए सरसों का गणित
सरसों से कितना मुनाफा है? इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया की, वर्तमान में उनके यहां हर दिन 500 क्विंटल सरसों का तेल निकाला जाता है. जिसमें करीब 200 क्विंटल शुद्ध तेल मिलता है और 300 किलो खली जिसे पीना भी कहा जाता है मिलती है. सरसों का तेल 161 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाहर सप्लाई होता है. हालांकि इसमें 5 प्रतिशत जीएसटी भी जोड़ा जाए तो 165 की रेट पर तेल की सप्लाई होती है. जिसमें भाड़ा और पैकिंग चार्ज अलग से होते हैं."
सरसों खली का क्या मिलता है दाम?
मुरैना से सरसों की खली भी अलग-अलग दामों पर बिकती है. जहां डीओसी तैयार करने वाले सॉल्वेंट प्लांट 3050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदते हैं, वहीं खुले बाजार में इसका दाम 3200 रुपए प्रति क्विंटल आज के समय चल रहा है. ये दरें ऊपर नीचे होती रहती हैं. ऐसे में तेल के बाद पीना यानी सरसों खली से भी कमाई हो जाती है. मुरैना के एक अन्य तेल मिल व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि, "उनके प्लांट से भी लगभग दिन में एक से दो क्विंटल सरसों का तेल निकलता है. जिसकी सप्लाई हर महीने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होती है, हालांकि वे खाली सॉल्वेंट प्लांट वालों को बेचते हैं. "
क्या होता है डीओसी?
डीओसी या डी आयल केक ये सरसों का एक बायप्रोडक्ट है. जो सरसों खली से बनता है. या कहें की सरसों खली को प्रोसेस करने के बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है. इसे ऐसे समझें कि, सरसों के दानों को तेल प्रेस मशीन में डालकर उससे तेल निकाला जाता है. ऐसे सरसों से करीब 40 फीसदी तेल मिलता है और 60 प्रतिशत बचे हुए, सरसों खली बन जाती है. ये खली सॉल्वेंट प्लांट खरीदते हैं. जहां इस खाली से बचा हुआ तेल निकाला जाता है. इसके बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल डीओसी कहलाता है. इसमें तेल की मात्रा सिर्फ एक प्रतिशत रह जाती है.
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किस काम आता है डीओसी?
सरसों की डीओसी प्रमुख रूप से पशु आहार, मुर्गी दाना, मछली का चारा और खाद के लिए होता है, क्योंकि इसमें करीब 40 प्रतिशत तक प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोटस अमीनो अमीनों एसिड्स होते हैं. ऐसे में दुधारू पशुओं के लिए एक बेहतरीन चारा बनता है. जिससे दूध की मात्र ज़्यादा बनती है. हालांकि इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में इसका इस्तेमाल दूसरे चारों में मिलाकर करना पड़ता है, नहीं तो ये पाचनतंत्र को खराब कर सकता है. सपने इन्ही गुणों के चलते इससे मुर्गी दाना बनाया जाता है. साथ ही नाइट्रोजन पोटास और फास्फोरस से भरपूर होने की वजह से यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर उसकी उवर्कता बढ़ाने का भी काम करता है.
कितना डीओसी मुरैना से होता है सप्लाई?
डीओसी की इन्ही विशेषताओं की वजह से इसकी डिमांड तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है. मुरैना सांक स्टेशन से डीओसी की सप्लाई रेल रैक्स के जरिए की जाती है. सेंक स्टेशन एजेंट कालू राम मीणा ने बताया की, "मुरैना से डीओसी की सप्लाई भारत के कुछ इलाकों जैसे गोरमालदा, नमक्कल, इरोड औरभारत के बाहर बांग्लादेश में की जाती है. हर महीने लगभग 14 से 15 रैक यहां से लोड होकर जाती है. यानी हर महीने लगभग 38 हजार टन डीओसी यहां से बाहर सप्लाई किया जाता है.