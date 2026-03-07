मुरैना में रिश्तों का खौफनाक अंत, 15 दिन के बेटे की सौगंध देकर पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या
जांच के बाद सिहोनियाँ थाना पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश. दोनों आरोपी गिरफ्तार.
मुरैना: मोहब्बत जब अंधी हो जाए तो अंजाम खतरनाक होता है, मुरैना में यह कहावत खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आई है. सिहोनियां थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी को बेटे की सौगंध देकर आधी रात घर बुलाया. इसके बाद दोनों ने मिलकर सो रहे पति की हत्या कर दी. शुरुआत में मामला आत्महत्या का माना जा रहा था, लेकिन मृतक के भाई ने पहले दिन से हत्या की आशंका जताई थी.
जांच के बाद सिहोनियाँ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का किया खुलासा
चार दिन की जांच के बाद सिहोनियाँ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
मुरैना के सिहोनियां थाना क्षेत्र में होली की पूर्णिमा की रात हुए संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसकी साजिश खुद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी. घटना सिहोनियाँ थाना क्षेत्र की मिडिल स्कूल वाली गली की है. यहां 25 वर्षीय लवकुश माहौर की घर में सोते समय गोली लगने से मौत हो गई थी.
शुरुआत में पुलिस इसे समझ रही थी आत्महत्या का मामला
घटना के बाद से परिजनों ने पड़ोसी युवक विक्रम परमार पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया था. लेकिन शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही थी. पुलिस ने मर्ग कायम कर जब गहराई से जांच शुरू की तो धीरे-धीरे पूरा मामला सामने आ गया.
सिहोनियाँ थाना प्रभारी अतुल सिंह परिहार ने बताया कि पड़ताल में पता चला कि लवकुश की पत्नी खुशी का पड़ोसी युवक विक्रम परमार से लंबे समय से संपर्क था. बताया जा रहा है कि महिला ने करीब 15 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और प्रेमी के साथ रहना चाहती थी.
पुलिस के अनुसार घटना वाली रात करीब दो बजे खुशी ने विक्रम को फोन कर घर बुलाया. पहले तो विक्रम ने आने से मना किया, लेकिन खुशी ने अपने नवजात बेटे की सौगंध देकर उसे बुला लिया. महिला ने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था. विक्रम जब कमरे में पहुंचा तो लवकुश गहरी नींद में सो रहा था. खुशी के कहने पर विक्रम ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी और छत के रास्ते अपने घर भाग गया. लेकिन उसकी चप्पल मृतक के घर की छत पर रह गई थी. पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी ख़ुशी और उसके प्रेमी विक्रम परमार को गिरफ्तार कर लिया है.
आशिक के मना करने पर पत्नी बोली, मुझे मार दो या मेरे बेटे को, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती
पुलिस की पूछताछ में अरोपी ने बताया कि खुशी ने हत्या करने की बात कही तो उसने साफ मना कर दिया था. इसके बाद खुशी बोली, यह बेटा तुम्हारा है. या तो इसे मार दो या फिर मेरी हत्या कर दो. अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती. इसे मारकर मुझे यहां से अपने साथ ले चलो. मजबूरन उसने लवकुश की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी.