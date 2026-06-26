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श्मशान नहीं, जिंदगी का आईना... मुरैना के मुक्तिधाम में जन्म से लेकर मौत तक का पूरा सफर

मुरैना में बना मुक्तिधाम दे रहा जिंदगी का ज्ञान, मूर्तियां बता रहीं जीवन का कालचक्र, हर कदम पर मिलेगा जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम की थीम पर बना मुक्तिधाम. मुरैना से ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

MORENA MUKTIDHAM STATUES
मुरैना के मुक्तिधाम में जन्म से लेकर मौत तक का पूरा सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: मुक्तिधाम...जहां हर कदम जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाता है. मुरैना की पोरसा तहसील का मुक्तिधाम अब केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण बन गया है. यहां जन्म, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंततः मृत्यु तक के पूरे जीवन चक्र को दर्शाने वाली मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं. हर प्रतिमा मानो यही संदेश देती है कि इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है. धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्म.

मुक्तिधाम की मूर्तियां दे रहीं जीवन का संदेश

चंबल की धरती से एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सामने आई है, जहां पत्थर की मूर्तियां जीवन का सबसे बड़ा संदेश देने जा रही हैं. मुरैना की पोरसा तहसील के मुक्तिधाम में जन्म से मृत्यु तक के जीवन चक्र को दर्शाने वाली प्रतिमाएं जल्द स्थापित की जाएंगी. इनका निर्माण ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्याम कुशवाह ने किया है. करीब 7 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई इन मूर्तियों का पूरा खर्च अंबाह कस्बे के समाजसेवी अजय कुमार गुप्ता ने वहन किया है.

MORENA MUKTIDHAM LIFE LESSON STATUE
मुक्तिधाम के बीच में बना ओम (ETV Bharat)

आने वाली पूर्णिमा पर लगेगी मूर्तियां

बताया गया कि विभिन्न मुक्तिधामों के भ्रमण के दौरान उन्हें एक स्थान पर प्रेरणादायी प्रतिमाएं देखने को मिली. तभी उनके मन में विचार आया कि यदि जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, तो यह हर व्यक्ति को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने का माध्यम बन सकता है. उन्होंने समाजसेवी डॉ. अनिल गुप्ता से चर्चा कर यह प्रस्ताव रखा, जिसे जनभागीदारी के सहयोग से साकार किया गया. आने वाली पूर्णिमा पर प्रतिमाएं मुक्तिधाम परिसर में स्थापित की जाएंगी और लोगों को जीवन, कर्म व संस्कार का संदेश देंगी.

MORENA BIRTH TO OLD AGE STATUE
गर्भ में बच्चे की स्थिति को दिखाया स्टेच्यू (ETV Bharat)

मुक्तिधाम में दिखेगा जीवन का सफर

एक ऐसा मुक्तिधाम, जो अंत नहीं बल्कि जीवन का पूरा सफर दिखाएगा. पोरसा के मुक्तिधाम में नवजात शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था को दर्शाने वाली प्रतिमाएं क्रमबद्ध रूप से स्थापित की जा रही हैं. अंतिम प्रतिमा मृत्यु के अटल सत्य का संदेश देगी. इन मूर्तियों के माध्यम से यहां आने वाला हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन चक्र एक ही स्थान पर देख सकेगा.

MORENA MUKTIDHAM STATUES
जब पैरों के बल बच्चे आगे बढ़ना सीखते हैं (ETV Bharat)

सत्यम, शिवम, सुंदरम की थीम पर बना मुक्तिधाम

डॉ. अनिल गुप्ता का कहना है कि "मुक्तिधाम वह स्थान है, जहां इंसान जीवन की नश्वरता और कर्मों के महत्व को सबसे गहराई से महसूस करता है. धन, दौलत, पद और वैभव यहीं रह जाते हैं, जबकि मनुष्य के साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं. यही इस अनूठी पहल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जीवन का मूल्य समझे, आत्ममंथन करे और अच्छे कर्मों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाए.

MORENA BIRTH TO OLD AGE STATUE
मुक्तिधाम में जीवन के चक्र को दर्शाती मूर्तियां (ETV Bharat)

मुक्तिधाम का नाम सुनते ही श्मशान का दृश्य आंखों के सामने उभर आता है, लेकिन पोरसा का मुक्तिधाम इस सोच को पूरी तरह बदल देता है. अपनी अद्भुत सुंदरता, स्वच्छता और आध्यात्मिक वातावरण के कारण यह प्रदेश ही नहीं, देशभर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है. सत्यम, शिवम, सुंदरम की थीम पर विकसित इस मुक्तिधाम में लोग परिवार के साथ पहुंचकर इसकी भव्यता और सकारात्मक माहौल का अनुभव करते हैं.

PEOPLE VISITING MORENA MUKTIDHAM
बच्चे से बड़े होने की साइकल को दर्शाती मूर्तियां (ETV Bharat)
MUKTIDHAM STATUES CIRCLE OF LIFE
बच्चे, जवान प्रौढ़ और वृद्धा अवस्था (ETV Bharat)

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ज में दर्ज

वर्ष 1995 से समाजसेवी डॉ. अनिल गुप्ता ने इसे एक प्रेरणास्थल बनाने का संकल्प लिया, जिसे दानदाताओं, धर्म प्रेमियों और शासन के सहयोग से साकार किया गया. इसकी अनूठी पहचान के चलते पोरसा मुक्तिधाम का नाम पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बाद में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. सुंदरता और सामाजिक संदेश का अनोखा संगम बना यह मुक्तिधाम अब पर्यटन की दृष्टि से भी नई पहचान बना रहा है और दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं.

Last Updated : June 26, 2026 at 8:17 PM IST

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