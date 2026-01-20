ETV Bharat / state

आधी रात रिश्तों की हर दीवार ढह गई, दुधमुंहे बच्चे को खटिया पर छोड़ 2 बच्चों की मां भागी

मुरैना: पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आजकल यह अंधापन रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ता नजर आ रहा है. रिश्तों को शर्मसार करने वाला ताजा मामला मुरैना से सामने आया है. यहां खड़ियाहार गांव में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 2 बच्चों की मां अपने दुधमुंहे बच्चे को घर पर छोड़कर रहस्यमई ढंग से गायब हो गई.

पहले भी प्रेमी संग में भाग चुकी है महिला

परिवार को जब इसकी भनक लगी तो वे रात भर गांव और रिश्तेदारों के यहां तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थक हार कर पीड़ित पति मंगलवार 20 जनवरी को सुबह-सुबह थाने पहुंचा और पुलिस से पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई. वहीं गांव के लोगों का कहना था कि महिला किसी से घंटों-घंटों बात करती रहती थी. वह एक साल पहले भी घर से भाग गई थी, जिसे पति कुछ दिनों बाद जामनगर से ढूंढकर ले आया था. लोगों को आशंका है कि महिला उसी कथित प्रेमी संग फिर से फरार हो गई है. फिलहाल, पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है.

बच्चे को बिस्तर पर छोड़ गायब हुई मां

सिहोनियां थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव की रहने वाली महिला सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात पारिवारिक रिश्तों को पीछे छोड़ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. 28 वर्षीय महिला के 2 बच्चे हैं. वह रोज की तरह सोमवार को भी घर के सभी काम खत्म कर छोटे बेटे के साथ एक कमरे में सोने चली गई थी. उसी कमरे में उसकी सास दूसरी खटिया पर सो रही थीं और पति बड़े बेटे के साथ कमरे से कुछ दूर सो रहा था. देर रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में चले गए थे, तो महिला दबे पांव बच्चे को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर रफूचक्कर हो गई.