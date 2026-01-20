आधी रात रिश्तों की हर दीवार ढह गई, दुधमुंहे बच्चे को खटिया पर छोड़ 2 बच्चों की मां भागी
मुरैना में 2 बच्चों की मां प्रेमी संग दूसरी बार भागी, पास में सोते रहे पति और परिवार वाले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 8:15 PM IST
मुरैना: पुरानी कहावत है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आजकल यह अंधापन रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ता नजर आ रहा है. रिश्तों को शर्मसार करने वाला ताजा मामला मुरैना से सामने आया है. यहां खड़ियाहार गांव में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 2 बच्चों की मां अपने दुधमुंहे बच्चे को घर पर छोड़कर रहस्यमई ढंग से गायब हो गई.
पहले भी प्रेमी संग में भाग चुकी है महिला
परिवार को जब इसकी भनक लगी तो वे रात भर गांव और रिश्तेदारों के यहां तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. थक हार कर पीड़ित पति मंगलवार 20 जनवरी को सुबह-सुबह थाने पहुंचा और पुलिस से पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई. वहीं गांव के लोगों का कहना था कि महिला किसी से घंटों-घंटों बात करती रहती थी. वह एक साल पहले भी घर से भाग गई थी, जिसे पति कुछ दिनों बाद जामनगर से ढूंढकर ले आया था. लोगों को आशंका है कि महिला उसी कथित प्रेमी संग फिर से फरार हो गई है. फिलहाल, पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है.
बच्चे को बिस्तर पर छोड़ गायब हुई मां
सिहोनियां थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव की रहने वाली महिला सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात पारिवारिक रिश्तों को पीछे छोड़ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. 28 वर्षीय महिला के 2 बच्चे हैं. वह रोज की तरह सोमवार को भी घर के सभी काम खत्म कर छोटे बेटे के साथ एक कमरे में सोने चली गई थी. उसी कमरे में उसकी सास दूसरी खटिया पर सो रही थीं और पति बड़े बेटे के साथ कमरे से कुछ दूर सो रहा था. देर रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में चले गए थे, तो महिला दबे पांव बच्चे को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर रफूचक्कर हो गई.
रात भर आसपास ढूंढता रहा पति
इसका खुलासा तब हुआ जब रात करीब 2 बजे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सास की नींद खुली. उसने देखा कि महिला बिस्तर से गायब है और बच्चा अकेले पड़ा रो रहा है. सास ने बच्चे को उठाया और चुप कराते हुए महिला को ढूंढने लगी. इसी दौरान उसकी नजर घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी, तो देखा कि गेट खुला हुआ था. उसने तत्काल इसकी जानकारी बेटे (महिला के पति) को दी. वह भी महिला को घर सहित आसपास ढूंढने लगे. चहल-पहल सुनकर दूसरे लोगों की भी नींद टूट गई और वे लोग भी महिला की तलाश में जुट गए.
महिला की तलाश में जुटी पुलिस
परिजनों ने रातभर गांव और रिश्तेदारों के यहां महिला की खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. सुबह होने पर आज यानी मंगलवार को पीड़ित पति अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर सिहोनियां थाने पहुंचा और पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है. इस मामले में सिहोनियां थाने के जांच अधिकारी भास्कर शर्मा ने बताया कि, "महिला रात को अपने बेटे के साथ सो रही थी. इसी दौरान वह अपने बेटे को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई. उसकी तलाश की जा रही है."