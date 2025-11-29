ETV Bharat / state

मुरैना में मोहन यादव की सुरक्षा बड़ी चूक, सीएम के काफिले के आगे कूदी बुजुर्ग महिला

सीएम मोहन यादव अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण कर सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे. तभी कड़ी सुरक्षा के बीच अचानक एक वृद्ध महिला सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए काफिले के बिलकुल सामने आ गई. वह सड़क के बीचों बीच सीएम के काफिले के सामने लेट गई. सीएम की कार को रोकना पड़ गया, जिससे पूरा काफिला रुक गया. महिला को अचानक सड़क पर लेटा देखकर वहां हड़कंप मच गया. सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर महिला को हटाने का प्रयास कर रहे थे.

मुरैना: प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मुरैना के दौरे पर आए थे. इस दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने न सिर्फ पुलिस-प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए, बल्कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक भी उजागर कर दी. 2 साल से कोमा में पड़े बेटे के लिए न्याय मांगती एक बुजुर्ग मां अचानक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीएम के काफिले के सामने सड़क पर लेट गई. वह चीख रही थी कि उसके बेटे को गोली मारने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही. इस घटना से सुरक्षा कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए और काफिला बीच सड़क पर रुक गया. सीएम ने खुद उतरकर उसकी व्यथा सुनी.

मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

इस दौरान बुजुर्ग महिला हाथ में शिकायती आवेदन लिए और रोते हुए बदहवासी की हालत में लगातार चीख रही थी कि मेरे बेटे को गोली मार दी… 2 साल से कोमा में है. पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं रही है. तभी गाड़ी से उतरकर मुख्यमंत्री खुद वृद्ध महिला के पास पहुंचे. उसका आवेदन लिया और उसे शांत कराने की कोशिश की. सीएम ने उसे जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन देकर वहां से निकल गए. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने पीड़िता और उसके साथ आए लोगों को घर पहुंचाया.

युवक के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म

बुजुर्ग महिला का घर गोपालपुरा स्थित कैप्टन वाली गली में है. जब शुक्रवार को यहां मीडियाकर्मी पहुंचे, तो घायल युवक दुर्गेश गुर्जर के चाचा हरी सिंह ने बताया कि "25 फरवरी 2024 को बदमाशों ने उसके भतीजे दुर्गेश गुर्जर के सिर में गोली मारी थी. तब से वह कोमा में है. पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और बड़ा भाई भी सड़क हादसे में गुजर चुका है. दुर्गेश घर का इकलौता सहारा था. उसके इलाज में परिवार की सारी जमा-पूंजी खत्म हो गई है."

7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि "पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है. कई बार एसपी और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई. मजबूर होकर ही उन्हें अपने दर्द की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सड़क पर लेटना पड़ा. कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि "इस मामले में 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है. एक आरोपी फरार है, जिस पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है. उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है."

रंजिश में आरोपियों ने घर पर की थी फायरिंग

गोपालपुरा की कैप्टन वाली गली में दुर्गेश गुर्जर अपने परिवार के साथ रहता है. घर में वृद्ध मां के अलावा उसकी पत्नी मुन्नेश गुर्जर और 2 बच्चे हैं. विगत 2 साल पहले 25 फरवरी को रंजिशन शेरा पंडित उर्फ शिवम ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ उसके घर पर हमला करते हुए कट्टे-पिस्टलों से अंधाधुंध फायर की थी. जिसमें दुर्गेश के सिर में गोली लग गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान दुर्गेश कोमा में चला गया था.

अभी तक फरार चल रहा है मुख्य आरोपी

इस घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई है. घायल की मां का आरोप है कि कोर्ट ने भी कई बार जांच अधिकारी को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया है. इसके बावजूद पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही है. इससे उनका परिवार मानसिक रूप से परेशान है.