दरवाजे पर लग रही थी बारात, दूल्हे के भाई से फिल्मी स्टाइल में 4 लाख कैश और गोल्ड की लूट

मुरैना: शहर के एक शादी समारोह में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब चोरों ने यहां दूल्हे के भाई से 4 लाख कैश और गोल्ड पार कर दिए. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक शादी पैलेस में मंगलवार की रात टीका की रस्म चल रही थी, बारात दरवाजे पर सजी खड़ी थी. इसी दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच फिल्मी स्टाइल में दो अज्ञात बाइक सवार बदमाश पहुंचे और देखते ही देखते दूल्हे के बड़े भाई से 4 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा निवासी और आरओ पानी कारोबारी रामसेवक राठौर के छोटे भाई की शादी एक निजी पैलेस में आयोजित थी. दरवाजे पर बारात आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी, बैंड-बाजों की धुन पर मेहमान झूम रहे थे और रस्मों की तैयारी चल रही थी. रामसेवक अपने फूफा से नगदी से भरा बैग लेकर अपने कंधे पर टांगने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान पीछे से दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारा और बैग लेकर फरार हो गए. वारदात इतनी तेजी से हुई कि कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है. जब तक लोग संभलते, बाइक सवार भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर ओझल हो चुके थे.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, बैग में 4 लाख 10 हजार रुपए और दुल्हन का मंगलसूत्र रखे थे, जो शादी की रस्मों और खर्च के लिए थे. घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया, "रामसेवक राठौर के परिवार में शादी थी. रात के समय अज्ञात बदमाशों ने लगभग 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."