आधी रात वन स्टॉप सेंटर से भागीं 2 किशोरियां, बंद पड़े कैमरे ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें

मुरैना में वन स्टॉप सेंटर की दीवार फांदकर 2 नाबालिक फरार, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज, बंद पड़े कैमरों पर उठ रहे सवाल.

MORENA MINOR ABSCONDS
आधी रात वन स्टॉप सेंटर से भागी 2 किशोरियां (ETV Bharat)
मुरैना: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग बालिकाएं शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात दीवार फांदकर गायब हो गईं. चौंकाने वाली बात घटना के वक्त सेंटर के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे. लापरवाही उजागर होने के बाद वन स्टॉप सेंटर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं एक बालिका सूरत की ओर जाती बस में देखी गई है, जबकि दूसरी का सुराग नहीं लगा है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर हर संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही है. साथ ही कॉल डिटेल खंगाली जा रही है. शहर की नाकेबंदी तक कर दी गई है.

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

कमिश्नरी कॉलोनी में संचालित वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियों के सेंटर की दीवार फांदकर फरार हो जाने के मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि "दोनों बालिकाओं की तलाश जारी है. पुलिस फुटेज खंगाल रही है और संभावित संपर्कों को ट्रेस कर रही है. मामला दर्ज किया जा चुका है."

बंद पड़े कैमरे ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें (ETV Bharat)

कौन थीं गायब हुई दोनों बालिकाएं

सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया, "दोनों किशोरियों की उम्र 15 से 16 वर्ष है. पहली किशोरी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में रह रही थी, जो मूलतः सतना की रहने वाली बताई जाती है. उसका नाबालिग अवस्था में विवाह कर दिया गया था, जिसके चलते उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था. शनिवार को उसे उसके परिजनों को सौंपा जाना था, लेकिन उससे पहले ही वह रात के अंधेरे में सेंटर से फरार हो गई. दूसरी किशोरी नगरा थाना क्षेत्र के कीचोल गांव की रहने वाली है. उसे बीते ही दिन वन स्टॉप सेंटर में लाया गया था, लेकिन वह 24 घंटे भी सेंटर में नहीं रुकी और रात को मौका पाकर दीवार फांदकर भाग निकली."

एक किशोरी के सूरत की ओर जाने की आशंका

पुलिस के मुताबिक एक बालिका के सूरत जाने की जानकारी मिली है. इसी आधार पर पुलिस बस स्टैंड, नेशनल हाईवे रूट और संभावित संपर्कों पर लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने 2 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की है, जिनके संपर्क में ये लड़कियां थीं. घटना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आनन-फानन में सेंटर में नए सीसीटीवी कैमरे लगवाने शुरू कर दिए हैं.

