मुरैना में भाई ने लूटी आबरू, नाबालिग बहन ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी की तलाश जारी

पूरा मामला यह है कि बुधवार की शाम एक नाबालिग किशोरी को अचानक तेज पेट दर्द हुआ. दर्द इतना भीषण था कि किशोरी के बर्दाश्त के बाहर था. लड़की की हालत लगातार बिगड़ रही थी. परिजन इलाज के लिए उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोरसा पहुंचे. डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, तो लड़की 8 माह की गर्भवती निकली. यह बात जैसे ही परिजन को पता चली, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. वहीं प्रसव पीड़ा से लड़की का बुरा हाल हो रहा था.

मुरैना: पोरसा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया है. पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची नाबालिग किशोरी की जांच जब डॉक्टरों ने की तो चौंकाने वाला सच सामने आया. किशोरी 8 महीने की गर्भवती निकली. किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, जहां किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है. इस मामले में हैरानी की बात यह है कि लड़की के चचेरे भाई पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मुरैना में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat)

लड़की को चुप रहने की दी थी धमकी

लड़की उम्र कम होने के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी. इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर किया. साथ ही पोरसा थाना को मामले की जानकारी दी. सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल सीएचसी पहुंची और लड़की का बयान दर्ज किया. जिसके बाद उसके साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा हुआ. किशोरी ने बताया कि "यह घटना करीब 8 महीने पहले की है, जब वह अपने चचेरे भाई के साथ एक शादी समारोह में गई थी. उसी दौरान आरोपी ने उसे अकेला पाकर गलत हरकत की और धमकी देकर चुप करा दिया."

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

इधर बयान दर्ज होने के बाद परिजन लड़की को जिला अस्पताल मुरैना पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया. जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया है. वहीं किशोरी की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है. दूसरी ओर स्थानीय पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है.

नाबालिग ने मृत बच्चे को दिया जन्म

परिजनों का कहना है कि "बच्ची में शारीरिक बदलाव तो हुए, लेकिन वह उन्हें सामान्य कमजोरी या स्वास्थ्य समस्या समझते रहे." इस मामले में अंबाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने कहना है कि "पुलिस पोरसा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक नाबालिग गर्भवती का मामला आया है. जिसमें आरोपी आपसी रिश्तेदारी में है, नाबालिग को ग्वालियर रेफर किया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा." सीएमएचओ डॉ. पदमेश उपाध्याय ने बताया, "बीएमओ द्वारा पता चला है कि एक नाबालिग लड़की आई है, जो 8 माह की गर्भवती है. पुलिस को सूचना दी गई. वहीं लड़की को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया है."