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चंबल में प्यार का खौफनाक चेहरा! प्रेमी संग भागने नाबालिग बेटी ने मां-बाप को मारने की रची साजिश

मुरैना में नाबालिग लड़की ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी संग मिलकर माता-पिता को मारने की प्लानिंग, पुलिस को मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग.

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प्रेमी संग भागने नाबालिग बेटी ने मां-बाप को मारने की रची साजिश (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: पुरानी कहावत है,प्यार अंधा होता है, लेकिन चंबल में इसका खौफनाक सच सामने आया है. मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने प्रेमी से शादी की जिद में अपने ही माता-पिता को खाने में जहर दे दिया. परिवार का भरोसा टूटा, रिश्तों की नींव हिल गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और एक ऑडियो ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया है. पीड़ित माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आखिर प्यार की ये जिद कहां तक ले जाएगी.

नाबालिग लड़की का चल रहा था प्रेम-प्रसंग

चंबल-अंचल के मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता-पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की. जानकारी के अनुसार, लड़की का धनेटा गांव निवासी युवक सुदामा कडेरा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और उसकी शादी कहीं और तय करने की तैयारी कर रहा था.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

माता-पिता के खाने मिलाई चूहे मारने की दवा

परिजनों के इस फैसले से नाराज नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली. योजना के तहत उसने प्रेमी को फोन कर बाजार से चूहे मारने की दवा मंगवाई. 29-30 तारीख की रात उसने वही जहर खाने में मिलाकर अपने माता-पिता को खिला दिया. खाना खाते ही दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. जिला अस्पताल से हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, जहां चार दिन के इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ.

नाबालिग और उसके प्रेमी का ऑडियो

मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया, जब पुलिस जांच के दौरान नाबालिग की कॉल डिटेल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई. इस रिकॉर्डिंग में वह अपने प्रेमी से जहर लाने और वारदात को अंजाम देने की बात करती सुनाई दे रही है. पोरसा थाना प्रभारी दिनेश कुशवाहा ने बताया की "पीड़ित माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है." चंबल में इस घटना से सनसनी फैली हुई है.

बाप बेटी के रिश्ते के लिए देख रहे थे लड़का

पीड़ित माता-पिता अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे. परिजनों का कहना है कि, "वे सोमवार को लड़का देखने जा रहे थे. इससे पहले ही नाबालिग ने मां-बाप को जान से मारने की नीयत से खाने में जहर दे दिया."

ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा

पुलिस जांच के दौरान पुलिस ने लड़की का मोबाइल फोन टटोला तो, उससे एक ऑडियो रिकार्डिंग हाथ लगी. इस रिकार्डिंग में नाबालिग ने किस तरह से बाजार से चूहे मारने की दवा मंगाई व उसके बाद खाने में मिलाकर मां-बाप को बेहोश कर घर से भागने की योजना बनाई, पूरी घटना स्पष्ट रूप से साफ हो गई.

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