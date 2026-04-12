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चंबल में प्यार का खौफनाक चेहरा! प्रेमी संग भागने नाबालिग बेटी ने मां-बाप को मारने की रची साजिश

प्रेमी संग भागने नाबालिग बेटी ने मां-बाप को मारने की रची साजिश ( IANS )

मुरैना: पुरानी कहावत है,प्यार अंधा होता है, लेकिन चंबल में इसका खौफनाक सच सामने आया है. मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने प्रेमी से शादी की जिद में अपने ही माता-पिता को खाने में जहर दे दिया. परिवार का भरोसा टूटा, रिश्तों की नींव हिल गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और एक ऑडियो ने मामले को और रहस्यमयी बना दिया है. पीड़ित माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आखिर प्यार की ये जिद कहां तक ले जाएगी.

नाबालिग लड़की का चल रहा था प्रेम-प्रसंग

चंबल-अंचल के मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता-पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की. जानकारी के अनुसार, लड़की का धनेटा गांव निवासी युवक सुदामा कडेरा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और उसकी शादी कहीं और तय करने की तैयारी कर रहा था.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

माता-पिता के खाने मिलाई चूहे मारने की दवा

परिजनों के इस फैसले से नाराज नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली. योजना के तहत उसने प्रेमी को फोन कर बाजार से चूहे मारने की दवा मंगवाई. 29-30 तारीख की रात उसने वही जहर खाने में मिलाकर अपने माता-पिता को खिला दिया. खाना खाते ही दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. जिला अस्पताल से हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, जहां चार दिन के इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ.