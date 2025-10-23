ETV Bharat / state

बड़े धंधे की लालच में ठेले वाले ने यूपी राजस्थान मिलाया फोन, मुरैना में डलवाया लाखों का डाका

जानकारी के अनुसार, मुरैना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा गांव में अम्बाह बाईपास के पास बीते 15 अक्टूबर की दोपहर 10 बदमाशों ने मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों ने 4.5 लाख नकदी और जेवरात सहित करीब 25 लाख का माल लूटकर फरार हो गए थे. एसपी समीर सौरभ ने इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए 4 टीम गठित कर बदमाशों के पीछे लगा दी थी.

मुरैना: स्टेशन रोड थाना पुलिस को बीते 15 अक्टूबर को मावा व्यापारी के घर से करीब 25 लाख रुपए की डकैती के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब साढ़े चार लाख नकदी सहित 20 लाख का माल बरामद कर लिया है. इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि वारदात के मास्टर माइंड सहित तीन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तीन राज्यों में डेरा जमाए हुए है.

मुरैना से राजस्थान के राजाखेड़ा तक कनेकशन

पुलिस ने बाईपास से लेकर हाईवे तक सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बदमाशों के पीछे राजस्थान तक पहुंच गई. यहां से पता चला कि इस डकैती की वारदात में राजस्थान के अलावा कुछ बदमाश शमसाबाद के भी शामिल हैं. जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने शमसाबाद के लिए रवाना हो गई और यहां डेरा डालकर बदमाशो की जड़ें खंगालना शुरू कर दिया. एक सप्ताह की मेहनत के बाद पुलिस ने राजस्थान के राजाखेड़ा से 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.

मुख्य आरोपी सहित 3 लोग फरार

पुलिस ने लॉकअप में आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर पाया कि इस डकैती में 10 आरोपी शामिल हैं. बदमाशों ने बताया कि उन्होंने यह वारदात आगरा के उदयपुर निवासी अजय सविता के कहने पर की. इसके बाद पुलिस ने अजय सहित अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया.

विभिन्न जगहों से वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे आरोपी

पुलिस पूछताछ में अजय ने बताया कि "इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजाखेड़ा के अलावा शमसाबाद से भी बदमाशों को बुलाया था. जिसमें सतेंद्र, देवा और जीतू का नाम शामिल है. जीतू ने ही डकैती की वारदात को अंजाम देने का पूरा ताना-बाना बुना था. फरार आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख का माल जब्त होना अभी बाकी है."

बड़ी दुकान खोलने के लालच में बना डकैत

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी अजय सविता ने बताया कि वह मुरैना में दो साल पहले हाथ ठेला लगाता था. धंधा ठीक नहीं चलने के चलते कोई दूसरी बड़ी दुकान खोलने का मन बना रहा था. इसको लेकर उसकी मुलाकात मावा व्यापारी नवल किशोर से हुई थी. उसने धीरे-धीरे व्यापारी से नजदीकियां बढ़ाकर उसके घर आने जाने लगा. व्यापारी के घर की जानकारी इट्ठा करने लगा. घर में कितना माल मिल सकता है, इसकी पूरी जानकारी उसके पास थी. इसका लाभ उठाकर उसने राजाखेड़ा तथा शमसाबाद से बदमाशों को कॉल कर डकैती की वारदात को अंजाम दिलवाया.

पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से वारदात में उपयोग हुई कार, 315 बोर के दो कट्टा और 4 जिंदा राउंड, 750 ग्राम चांदी, 5 तोला सोने के जेवरात समेत 4 लाख 53 हजार 750 रुपये नकदी जब्त किए हैं.

मुरैना एसपी समीर सौरभ ने बताया कि "बीते 15 अक्टूबर को मावा व्यापारी के घर हुए डकैती के 10 आरोपियों को चिंहित किया गया है. इनमें से हम लोगों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है. अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."