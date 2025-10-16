मुरैना में दिनदहाड़े डकैती, व्यापारी के घर में घुस मां-बेटी को बंधक बनाया, 25 लाख की लूट
मुरैना में दिनदहाड़े हथियारों से लैस 5 नकाबपोश लुटेरों ने व्यापारी के घर में लूटपाट की. 12 लाख नगदी और 13 लाख के गहने लूटे.
मुरैना : मुरैना पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया, जब सूचना मिली कि दिनदहाड़े मावा व्यापारी के घर में हथियारों से लैस बदमाशों ने डकैती डाली. डकैती की वारदात मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित अम्बाह रोड मुड़िया खैरा की है. बदमाश पनीर लेने के बहाने घर मे दाखिल हुए. दरवाजा खुलते ही बदमाशों ने पहले व्यापारी की पत्नी को गन पॉइंट पर लिया, इसके बाद बेटी को बंधक बनाया. बदमाश करीब 50 मिनट तक मां-बेटी को बंधक बनाकर घर से करीब साढ़े 12 लाख नगदी, 12 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी समेटकर फरार हो गए.
दिनदहाड़े भरी दुपहरी में घर में घुसकर लूटपाट
वारदात की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित सीएसपी व एसपी मौके पर पहुंचे. एसपी सुमन सौरभ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बदमाशों को पकड़ने के निर्देश दिए. मामले के अनुसार मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता के घर पर डकैती पड़ी. रोजाना की तरह नवल किशोर गुप्ता सुबह अपनी दुकान पर चले गए. घर में उनकी पत्नी सरोज गुप्ता और बेटी सिमरन गुप्ता थीं. दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया तो सिमरन ने दरवाजा खोल दिया.
व्यापारी की पत्नी व बेटी को बंधक बनाया
इसके बाद एक बदमाश ने बताया "आपके पिताजी ने पनीर लेने के लिए भेजा है." सिमरन ने अपने पापा को फोन लगाया तो बदमाश ने धक्का मारकर उसे जमीन पर पटक दिया. इस दौरान बाहर खड़े 4 अन्य बदमाश भी अंदर आ गए. बदमाश सिमरन के सिर में कट्टा अड़ाकर एक कमरे में ले गए और अंदर बंद कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी के सिर पर कट्टा अड़ाकर उसे भी बंधक बना लिया.
घटनास्थल पर एसपी सहित कई अफसर पहुंचे
बदमाशों के जाने के बाद सिमरन ने फोन से अपने पिता को घर बुलाया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. खबर लगते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. मौके पर एसपी समीर सौरभ पहुंच गए. एसपी ने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट तथा डॉग स्क्वाड एवं सायबर टीम को बुलाया.
व्यापारी की पत्नी ने सुनाई आंखोंदेखी दहशत की दास्तां
व्यापारी की पत्नी सरोज गुप्ता ने बताया "वह नहाने जा रही थी, तभी किसी ने बाहर के दरवाजे की कुंडी बजाई. मैंने समझा कोई दुकान से टिफिन लेने आया होगा. बेटी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बताया कि आपके पापा ने पनीर मंगाया है. इसके बाद वहीं दो बदमाशों ने मुझे पटक दिया. कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और एक कमरे में ले गए. दो अन्य बदमाश मेरी बेटी के सिर पर कट्टा अड़ाए रहे. बेटी को भी एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद बदमाश नगदी व जेवर लूटकर भाग गए."
डकैती की वारदात से पूरे शहर में दहशत
इस मामले में मुरैना एसपी समीर सौरभ का कहना है "मां-बेटी ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही हैं. प्रारंभिक पूछताछ में व्यापारी की बेटी ने बताया कि बदमाशों की संख्या 5 थी. एक बदमाश पहले अंदर आया. उसने धक्का मारकर गिरा दिया. इसके बाद पीछे से 4 और बदमाश आ गए. उसे और उसकी मां को बंधक बना लिया. बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है. जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. वहीं, डकैती की इस वारदात से पूरे शहर में दहशत का माहौल है."