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मुरैना में प्यार का दर्दनाक अंत, शादीशुदा महिला और प्रेमी के शव खेत में मिलने से सनसनी

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात दोनों घर से निकले और शुक्रवार सुबह उनके शव खेत में संदिग्ध परिस्थित में मिले. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. मीना चार बच्चों की मां थी और जिसमें से 2 बच्चों की शादी भी हो चुकी थी, जबकि रामलखन अविवाहित था और मजदूरी करता था. ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जिनका परिवार लगातार विरोध कर रहा था.

मुरैना: शादीशुदा प्रेमिका और अविवाहित प्रेमी की संदिग्ध की मौत की खबर फैलते ही बागचीनी थाना क्षेत्र के नंद गंगोली गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दोनों के शव संदिग्घ हालत में मिलने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय मीना और 32 वर्षीय रामलखन के रूप में हुई है.

मुरैना में प्रेमी और प्रेमिका ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

महिला के शव पर चोट के निशान

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिला के चेहरे पर चोट के निशान मिलने के बाद विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जिला डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया, " बागचीनी थाना क्षेत्र में एक युवक और एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. दोनों के शव घर से करीब खेत में मिले हैं. प्रथम दृष्टया युवक द्वारा आत्महत्या आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है. हालांकि महिला के शरीर पर चोट के निशान भी है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक अविवाहित था, जबकि महिला विवाहित थी. पोस्टमॉर्टम के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल सकेगा."

जौरा एसडीओपी एनआरएस बघेल ने बताया, " प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली है. महिला युवक से उम्र में बड़ी थी. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है.''