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मुरैना के बेटे ने किया कमाल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में श्रीलंका की धरती पर बल्ला घुमाएंगे मनोज

मुरैना के मनोज धाकड़ का इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चयन ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना के मनोज धाकड़ अब श्रीलंका में भारत का नाम रोशन करने जा रहे हैं. कभी सड़क हादसे के बाद जिंदगी से हार मान चुके मनोज आज व्हीलचेयर क्रिकेट के जरिए अंतरराष्ट्रीय मैदान में तिरंगा लहराने के लिए तैयार हैं. हादसे के बाद मनोज की जिंदगी जैसे थम सी गई थी, एक ऐसा पल आया जब उन्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा. लेकिन परिवार का साथ और खुद पर अटूट विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया. उन्होंने ठान लिया कि व्हीलचेयर उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी असली पहचान और शक्ति है. खेरा मानगढ़ जैसे छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई. उनका संघर्ष, जज़्बा और सफलता की कहानी हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा और उम्मीद की नई रोशनी बन गई है. मुरैना के मनोज धाकड़ (ETV Bharat) 2021 में हुए सड़क हादसे में मनोज के दोनों पैर काम करना बंद कर दिया था मुरैना जिले की कैलारस तहसील के छोटे से गांव खेरा मानगढ़ के रहने वाले मनोज धाकड़ ने बताया कि साल 2021 में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद उनके दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे. परिवार और गांव वालों को लगा कि अब मनोज की जिंदगी घर की चारदीवारी तक सीमित हो जाएगी, लेकिन चंबल के इस बेटे ने हालात से लड़ने की ठान ली. महीनों तक बिस्तर पर रहने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और खेल को अपनी नई पहचान बना लिया.