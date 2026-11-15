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चंबल के बीहड़ से टीम इंडिया तक पहुंचा मुरैना का मनल चौहान, आखिरी गेंद पर पाकिस्तान से छीना कप

मुरैना: कभी बंदूकों की गूंज और बीहड़ों के खौफ से पहचानी जाने वाली चंबल की धरती पर अब क्रिकेट के बल्ले से इतिहास लिखा जा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में मुरैना के मनल चौहान ने ऐसा दम दिखाया कि पूरा चंबल गर्व से झूम उठा. खास बात यह है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनल ने मुरैना में अपनी नानी के घर रहकर क्रिकेट का सपना देखा और यहीं से अपने हुनर को तराशा. एसीसी अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

मुरैना शहर के गोपालपुरा में नानी के घर रहकर क्रिकेट सीखने वाले मनल चौहान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मनल ने 32 गेंदों में 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया. उनकी इस पारी ने मुरैना से लेकर पूरे चंबल को गौरवान्वित किया है.

मनल की नानी प्रमिला चौहान नें बताया, "मनल 5वीं कक्षा से ही मुरैना में रहने लगे थे. यहीं पढ़ाई के साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. धूल भरे मैदानों पर लगातार अभ्यास, अनुशासन और खेल के प्रति जुनून ने उनकी प्रतिभा को निखारा है. आज की जीत में ठाकुर जी का आर्शीवाद रहा, उसके साथ थे. मुझे फोन से मैच के बारे में पचा चला है. मनल से बात भी हुई है, हमने उससे कहा है कि मुरैना आना, स्वागत करना है."

इस जीत के साथ भारत ने 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की. मनल की इस उपलब्धि के पीछे मुरैना में बिताए संघर्ष और मेहनत के कई साल हैं. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के नगला जुला गांव के निवासी हैं. उनकी नानी प्रमिला गोपालपुरा, मुरैना में रहती हैं.

शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट खोकर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लक्ष्य राजेश रायंचदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. मनल चौहान ने 47 रन बनाकर भारतीय पारी को मजबूती दी, जबकि मोहित उल्वा ने 49 रन की नाबाद पारी खेली. मुकाबले का रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा. अंतिम गेंद पर मोहित ने चौका लगाकर भारत को खिताब दिला दिया.

प्रमिला चौहान ने आगे कहा, "मनल की प्रतिभा को चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने पहचाना और जिससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला. इसके बाद उनका खेल ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन तक पहुंचा. लगातार बेहतर प्रदर्शन और तकनीकी कौशल के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और भारतीय अंडर-19 टीम में जगह बनाई. मुरैना में शुरू हुआ उनका क्रिकेट का सफर अब एशिया कप के फाइनल तक पहुंच चुका है."

आंखों में देश के लिए खेलने का सपना

मनल चौहान को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच राजेश तोमर ने कहा, "जब मनल आया था तब वो 11-12 साल का था. मनल शुरू से ही बेहद अनुशासित और क्रिकेट के प्रति जुनूनी खिलाड़ी रहा है. जब वह अभ्यास करता था, तब उसकी आंखों में देश के लिए खेलने का सपना और उसे पूरा करने का अलग ही जुनून दिखाई देता था. पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े मुकाबले में मनल के शानदार प्रदर्शन ने उनके साथ-साथ पूरे मुरैना का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. यह सिर्फ मनल की जीत नहीं, बल्कि चंबल के उन तमाम युवाओं की जीत है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं."

मनल ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोके 47 रन (ETV Bharat)

अंचल का सीना गर्व से चौड़ा

चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव तस्लीम खान ने कहा, "मनल चौहान की इस उपलब्धि से एसोसिएशन के साथ पूरे मुरैना और चंबल अंचल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. पाकिस्तान को हराकर मनल ने पूरे देश का मान बढ़ाया है. जब मनल क्रिकेट खेलता था, तभी उसके खेल को देखकर लगता था कि यह खिलाड़ी आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा."

युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत

उन्होंने आगे कहा, "कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, मनल ने अपनी मेहनत से इसे साबित कर दिया है. एसोसिएशन हमेशा स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है. उसने साबित किया है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है. हम सभी की ओर से उसे ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं. पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में सीनियर टीम इंडिया में जगह बनाकर देश का नाम रोशन करेगा. वह आज स्थानी युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुका है."

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में 32 गेंदों पर 47 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले मनल चौहान अब आईपीएल 2027 ऑक्शन में भी सुर्खियां बटोर सकते हैं. भारतीय युवा ऑलराउंडर मनल ने 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किल समय में मोर्चा संभाला. भारत ने 252 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन मनल ने मोहित उल्वा के साथ नौवें विकेट के लिए महज 35 गेंदों में 57 रनों की निर्णायक साझेदारी की. उसने 3 चौके और 3 छक्के लगाए तथा 146.88 के स्ट्राइक रेट से 47 रन बनाए. उनके इस प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. अब आईपीएल 2027 की नीलामी में उन पर बड़ी बोली लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.