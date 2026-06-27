खून, सन्नाटा और मातम! मुरैना में चरित्र शक में पत्नी और दो मासूम बेटों को कुल्हाड़ी से काटा
मुरैना के किशनपुर गांव में युवक ने सोते समय पत्नी और दो बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया. खुद भी ट्रेन से कट कर मरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 4:23 PM IST
मुरैना : कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज हो सकता है लेकिन शक लाइलाज होता है और जानलेवा भी. मुरैना में एक युवक ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पूरा परिवार खत्म कर दिया. मामला माता बसैया थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है. शक की आग में झुलस रहे युवक ने देर रात सोते समय अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. इसके बाद वह सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन से कटकर जान दे दी. शनिवार सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ खून, सन्नाटा और मातम पसरा मिला.
कुल्हाड़ी से पत्नी और दोनों बेटों को काटा
26 वर्षीय बलराम कुशवाह मजदूरी करता था. वह पुणे में मार्बल फिटिंग का काम करता था. पिछले 4 महीने से वह गांव में रह रहा था. उसके परिवार में 22 वर्षीय पत्नी रविता, 10 वर्षीय बेटा, छोटा बेटा और वृद्ध मां थी. शुक्रवार रात परिवार ने एक साथ खाना खाया. गर्मी के कारण सभी लोग घर के आंगन में कूलर के सामने सो गए, जबकि वृद्ध मां घर के बाहर दरवाजे पर सो रही थी.
रात के सन्नाटे में बलराम ने पत्नी पर चरित्र शंका को लेकर कुल्हाड़ी उठाई और सबसे पहले रविता पर हमला कर दिया. इसके बाद उसने अपने दोनों मासूम बेटों पर भी ताबड़तोड़ वार किए. किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला.
खाट पर दो मासूमों के खून से सने शव मिले
घटनास्थल देखकर लगता है कि महिला ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह गंभीर चोटों के कारण वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. शनिवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो वृद्ध मां ने आवाज लगाई. कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने ग्रामीणों को बुलाया. दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. खाट पर दोनों मासूम बच्चों के शव खून से लथपथ पड़े थे, जबकि रविता का शव जमीन पर पड़ा मिला.
भागवत कथा में डांस से नाराज था पति
घटनास्थल पर डीएसपी विजय भदौरिया, माताबसैया थाना पुलिस, एफएसएल और फिंगर एक्सपर्ट की टीम पहुंची. पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. हत्या में इस्तेमाल खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. शुरुआती जांच में घटना की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताई जा रही है, लेकिन अधिकारी हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं.
मृतका के पिता मलखान सिंह कुशवाह ने बताया "विगत 6 जून को किशनपुर गांव में मंदिर पर भागवत कथा चल रही थी. इसमें अन्य महिलाओ के साथ रविता ने भी डांस किया था. इसी बात से बलराम नाराज हो गया. उसने घर आकर रविता की पिटाई की."
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ससुराल से मनाकर लाया था पत्नी को
पति की पिटाई से गुस्साई रविता अपने मायके कुतवार पहुंच गई. 3 दिन पहले बलराम गांव के 4 लोगों को लेकर उसके घर पहुचा. साथ आये चारों लोगों ने इस बात की गारंटी ली कि वह पुनः रविता के साथ मारपीट नहीं करेगा. उनकी बातों में आकर उसने रविता को ससुराल भेज दिया. मृतका की बहन भारती कुशवाहा ने बताया "बलराम जीजाजी बहन पर शंका करते थे, जिसको लेकर आये दिन झगड़ा होता था और वह दीदी से मारपीट करते थे."
एसपी धर्मराज मीना ने बताया "किशनपुर गांव में युवक ने चरित्र पर संदेह के चलते रात में अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. उसने भी ट्रेन से कटकर जान दे दी. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा."