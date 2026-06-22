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पत्नी से विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या, 7 घंटे बाद तालाब में मिला शव

ससुराल आए युवक का पत्नी से हुआ झगड़ा मुरैना जिले के दिमनी थाना क्षेत्र के पंचमपुरा गांव में एक पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया. शादी समारोह की खुशियों के बीच एक युवक ने ऐसा कदम उठा लिया, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया. नगरा थाना क्षेत्र के तुस्सन का पुरा निवासी देवेंद्र जाटव उर्फ साधू सिंह अपनी पत्नी के साथ ससुराल पंचमपुरा गांव आया हुआ था. शनिवार रात भोजन के बाद किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया. बताया गया है कि झगड़े के बाद देवेंद्र गुस्से में घर के पीछे गया और आत्महत्या की कोशिश की.

मुरैना: दिमनी थाना क्षेत्र के पंचमपुरा गांव में ससुराल आए एक युवक का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद युवक गुस्से में घर से निकला और आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करीब 7 घंटे की मशक्कत से शव को तालाब से बाहर निकाला गया. घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

युवक ने की आत्महत्या, तालाब में मिला शव

ससुर बासुदेव और साला आनंद भी युवक को बचाने के लिए बहुच गए. परिजनों के अनुसार बचाव के प्रयास के दौरान देवेंद्र ने अपने साले के हाथ में काट भी लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. घटना की सूचना मिलते ही दिमनी पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. टीम ने रातभर सर्चिंग अभियान चलाया. करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया

7 घंटे बाद तालाब में मिला शव (ETV Bharat)

डीएसपी मुख्यालय विजय भदौरिया ने बताया कि, ''प्रारंभिक जांच में मृतक का पत्नी और ससुराल पक्ष से विवाद होना सामने आया है. विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तथा सर्चिंग अभियान शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सभी पहलू स्पष्ट हो सकेंगे.''

मुरैना में मातम में बदली शादी की खुशियां (ETV Bharat)

4 बच्चों से सिर से उठा पिता का साया

मृतक देवेंद्र जाटव उर्फ साधू सिंह की शादी करीब 15 वर्ष पहले पंचमपुरा निवासी वासुदेव जाटव की बेटी प्रीति जाटव से हुई थी. दोनों का परिवार खुशहाल माना जाता था और उनके चार बच्चे हैं. इनमें 14 वर्षीय बेटी इशू, 12 वर्षीय बेटा घुरैया, 10 वर्षीय बेटा राघवेंद्र और 5 वर्षीय बेटी जनेश शामिल हैं. देवेंद्र की अचानक मौत से पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पिता के निधन के बाद चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम का माहौल है और गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है.