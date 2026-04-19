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अब तू खुश रहना, हम तो चलते हैं!, झगड़े के बाद पत्नी को बोलकर निकला व्यक्ति, दो दिन बाद मिली लाश

मुरैना: पोरसा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शनिवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पोरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक दो दिन पहले पत्नी से झगड़े के बाद घर से निकल गया था. घर से निकलते समय उन्होंने पत्नी से कहा था कि अब तुम खुश रहना, हम तो चलते हैं. इसके बाद वह लौटकर नहीं आया. पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है.

पोरसा थाना क्षेत्र की राम नगर कॉलोनी से शनिवार सुबह एक दर्दनाक और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जहां 48 वर्षीय कोक सिंह जाटव का शव दो दिन बाद उनके घर के पास ही एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में संदिग्ध हालत में मिला. बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था और 15 अप्रैल को शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी नारायणी जाटव से विवाद के बाद मारपीट की थी, जिससे नारायणी नाराज होकर पड़ोसी के घर चली गई थी. अगले दिन जब वह वापस लौटी तो कोक सिंह अपना बैग लेकर घर से निकल गया और जाते समय उसने पत्नी से कहा था कि अब तू घर में खुश रहना हम तो चलते हैं, जिसके बाद वह लापता हो गया.

दो दिनों से लापता व्यक्ति का झाड़ी में मिला शव (ETV Bharat)

फौजी के खाली प्लॉट में मिला शव

शनिवार सुबह ग्रामीणों ने राम गोपाल फौजी के खाली प्लॉट में झाड़ियों के बीच शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पोरसा थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की तो मृतक की शिनाख्त कोक सिंह जाटव के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

मुरैना में दो दिनों से गायब अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

पोरसा थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह ने बताया, "पुलिस को सूचना मिली थी कि रामनगर कॉलोनी स्थित एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है, जिससे तेज बदबू आ रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की. मौके पर पहुंचकर जब शव की पहचान की गई तो वह कोक सिंह जाटव का निकला, जो दो दिन पहले अपनी पत्नी से झगड़े के बाद घर से लापता हो गया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक नशे का आदी था और घरेलू विवाद के बाद घर छोड़कर चला गया था."