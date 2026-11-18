बागियों के चंबल से समाज सुधार की अनूठी बगावत, बंदूक नहीं साइकिल लेकर निकले संत हरिगिरि महाराज
महंत हरिगिरि महाराज अपने शिष्यों के साथ साइकिल यात्रा लेकर पहुंचे मुरैना, नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर कर रहे जागरूक. रिपोर्ट-ओपी गोले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 2:36 PM IST
मुरैना: चंबल की पहचान अब सिर्फ बीहड़ों और बंदूकों से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक बड़ी मुहिम से भी होगी. जिस धरती को कभी अपराध और दहशत के लिए जाना जाता था, उसी चंबल से अब कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का बिगुल फूंका गया है. महंत हरिगिरि महाराज ने अपने शिष्यों के साथ साइकिलों पर सवार होकर ऐसी जनजागरण यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद समाज की तस्वीर बदलना है. नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, हिंसा और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का संदेश लेकर यह यात्रा पांच राज्यों से होकर गुजरेगी.
चंबल पहुंची महंत हरिगिरी की साइकिल यात्रा
कभी बागियों और बंदूकों के लिए देशभर में चर्चित रहे चंबल के बीहड़ अब सामाजिक बदलाव और जनजागरण की नई इबारत लिखने की राह पर हैं. इसी चंबल की धरती से आस्था, तपस्या और समाज सुधार का अनूठा संदेश लेकर महंत हरिगिरि महाराज ने ऐसी साइकिल यात्रा शुरू की है, जो पांच राज्यों से गुजरते हुए हजारों लोगों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करेगी. इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि नशामुक्त, व्यसनमुक्त, शिक्षित, स्वस्थ और दहेजमुक्त समाज का निर्माण करना है.
कई राज्यों से होते हुए एमपी पहुंची यात्रा
हरिगिरी महाराज के अनुयायी राधारचरण ने बताया की "16 नवंबर को मुरैना स्थित चंबल आश्रम से संत हरिगिरि महाराज ने अपने शिष्यों के साथ विशाल जनजागरण साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया. यात्रा मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचेगी. यहां महाराज अपने शिष्यों के साथ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर पवित्र गंगाजल अर्पित करेंगे. यात्रा का जगह-जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है.
सोमवार देर रात मुरैना पहुंचने पर नेशनल हाईवे-44 पर भी श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर संतों का अभिनंदन किया. मंगलवार शाम को यात्रा दतिया पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह बीना-बबीना की ओर रवाना होने का कार्यक्रम है. इस यात्रा को रामेश्वरम पहुंचने में लगभग एक माह का समय लग जाएगा."
52 साल की तपस्या से समाज सुधार तक का सफर
इस अभियान के पीछे संत हरिगिरि महाराज की पांच दशक से अधिक की साधना और सामाजिक बदलाव के प्रयास हैं. वे पिछले 52 वर्षों से चंबल नदी के किनारे घास की साधारण झोपड़ी में रहकर वन एवं जलीय जीवों के बीच तपस्या कर रहे हैं. उनके अनुयायी राधाचरण के मुताबिक, महाराज ने वर्ष 2001 में जनसहयोग से धौलपुर के पास बूचड़खाना बंद कराने की मुहिम चलाई. वर्ष 2011 में महापंचायतों के माध्यम से मृत्यु भोज पर रोक और सीमित खर्च की परंपरा को बढ़ावा दिया. वर्ष 2014 में कम उम्र की विधवाओं के पुनर्विवाह, 2016 में शराबबंदी और 2018 में दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया.
नशे और हिंसा के खिलाफ चंबल का संदेश
नवंबर 2026 में शुरू हुई इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य नशाखोरी, हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है. इसके साथ पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और पॉलीथिन के उपयोग पर रोक के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है." संत हरिगिरि महाराज ने बताया कि "इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को नशामुक्त, शिक्षित और जागरूक बनाना है. चंबल क्षेत्र में लगातार बिगड़ते सामाजिक हालात और मानवीय संवेदनाओं के कमजोर पड़ने को लेकर उन्हें गहरी चिंता है.