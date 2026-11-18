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बागियों के चंबल से समाज सुधार की अनूठी बगावत, बंदूक नहीं साइकिल लेकर निकले संत हरिगिरि महाराज

साइकिल लेकर निकले संत हरिगिरि महाराज ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल की पहचान अब सिर्फ बीहड़ों और बंदूकों से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक बड़ी मुहिम से भी होगी. जिस धरती को कभी अपराध और दहशत के लिए जाना जाता था, उसी चंबल से अब कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का बिगुल फूंका गया है. महंत हरिगिरि महाराज ने अपने शिष्यों के साथ साइकिलों पर सवार होकर ऐसी जनजागरण यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद समाज की तस्वीर बदलना है. नशाखोरी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, हिंसा और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का संदेश लेकर यह यात्रा पांच राज्यों से होकर गुजरेगी.

चंबल पहुंची महंत हरिगिरी की साइकिल यात्रा