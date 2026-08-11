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मुरैना में ट्रैफिक चेकिंग का तालिबानी रुल! महापौर की हूटर कार एग्जेंप्ट, बाकियों पर जुर्माना

करीब ढाई घंटे चली चेकिंग में एक सैकड़ा से अधिक वाहनों की जांच हुई और 24 वाहनों पर कार्रवाई कर 80 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. इसी कार्रवाई के बीच नगर निगम सभापति राधारमण डंडोतिया की हूटर लगी कार रोक ली गई और उस पर 2500 रुपए का चालान काटा गया.

मुरैना : शहर के एमएस रोड स्थित पुराने बस स्टैंड चौराहे पर सोमवार शाम मजिस्ट्रेट चेकिंग से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. टेंट लगाकर शुरू हुई इस कार्रवाई में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया. इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा शहर के दो वीआईपी वाहनों की रही. चेकिंग के दौरान नगर निगम सभापति राधारमन डंडोतिया की गाड़ी भी फंस गई. उनका चालान काट दिया गया. इसी दौरान हूटर लगी महापौर शारदा सोलंकी की कार चेकिंग पाइंट पर पहुंची और दनदनाते हुई निकल गई.

नगर निगम सभापति राधारमन डंडोतिया ने आरोप लगाया "नियम दोनों वाहनों पर एक जैसा लागू होना चाहिए. कानून सबके लिए बराबर है. उन्हें अपनी गाड़ी का चालान काटे जाने या जुर्माना भरने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्रवाई चेहरा और राजनीतिक दल देखकर नहीं होनी चाहिए. महापौर की सरकार होने के कारण पुलिस उनकी गाड़ी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जबकि वे कांग्रेस से हैं, इसलिए उनकी गाड़ी को रोककर चालान कर दिया गया."

मुरैना में ढाई घंटे चली वाहनों की चेकिंग (ETV BHARAT)

ढाई घंटे चली वाहनों की चेकिंग

मजिस्ट्रेट चेकिंग में हूटर, काली फिल्म, नंबर प्लेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई. नियम विरुद्ध लगे हूटर और काली फिल्म मौके पर हटवाई गईं. चेकिंग शुरू होते ही कई वाहन चालक रास्ता बदलकर कार्रवाई से बचते नजर आए. शाम 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई रात करीब साढ़े 7 बजे तक चली. चेकिंग के दौरान 7 मजिस्ट्रेट और 3 थानों की पुलिस तैनात रहे. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजय सिंह, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार राकेश कुमार जाटव, न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार, दिव्यांशु गुप्ता, रीना शर्मा, ज्योत्सना तोमर और रिया शर्मा मौके पर मौजूद रहे.

चेकिंग के दौरान वाहनों से काली फिल्म निकाली (ETV BHARAT)

पक्षपात के आरोप पर क्या बोले थाना प्रभारी

कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया "न्यायालय के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान अवैध तरीके से लगे हूटर, काली फिल्म सहित नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई. सभापति की गाड़ी पर हूटर लगे होने के कारण चालान काटा गया. महापौर की गाड़ी छोड़ने के आरोप पर थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. महापौर की गाड़ी चेकिंग प्वाइंट से पहले ही निकल गई थी, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी."