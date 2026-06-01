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हमें कहा है आज ही मर जाना, इसलिए मर रहे हैं, पुल पर मांग भरी और प्रेमी जोड़े ने दे दी जान

पुल पर मांग में भरा सिंदुर और प्रेमी जोड़े ने दे दी जान ( Etv Bharat )

मुरैना : नूराबाद थाना क्षेत्र में चंबल अंचल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां नेशनल हाईवे-44 स्थित पुराने सांक नदी पुल पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा, उससे शादी की और मोबाइल से वीडियो भी बनाए. इसके बाद दोनों ने हाथ पकड़कर एकसाथ आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से बाहर निकाले गए.

प्रेमी युगल की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है. युवक व युवती बुलेट से पुल पर पहुंचे, फिर युवक ने प्रेमिका से शादी की और उसकी मांग में सिंदूर भरा. इसके बाद दोनों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और मौत को गले लगा लिया. सूचना मिलते ही नूराबाद थाना पुलिस और एसडीओपी बानमोर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे. पुल पर खड़ी बुलेट बाइक की तलाशी लेने पर लाल रंग का दुपट्टा और कुछ दस्तावेज मिले. दस्तावेजों से युवक की पहचान भूपेंद्र धाकड़ निवासी भुरावली थाना कैलारस और युवती की पहचान राधा चौबे निवासी दतिया जिले के बेहरुका गांव के रूप में हुई. पुलिस ने तुरंत दोनों परिवारों को सूचना दी.

मृतका राधा चौबे (Etv Bharat)

हमें कहा है कि आज ही मर जाना, इसलिए मर रहे हैं

सांक नदी में जान देने से पहले प्रेमी युगल ने वीडियो बनाए थे, जिसमें आत्महत्या की वजह बताई है वीडियो में युवती राधा रोते हुए कहती है, '' उसका भाई हमें मरने के लिए कह रहा है कि आज ही मर जाना, सुबह तक हमारी मौत की खबर आ जानी चाहिए. हमारी मौत के जिम्मेदार हम नहीं, परिवार वाले हैं, जो चोरी का झूठा आरोप लगाकर टॉर्चर कर रहे हैं.'' वहीं, दूसरे वीडियो में युवक भूपेंद्र ने कहा, '' परिवार ने खुद सोना गायब किया और उस पर चोरी का आरोप लगाया.''

दोनों के शव नदी से बरामद (Etv Bharat)

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वीडियो सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है. बताया जा रहा है कि मृतक युवक शादीशुदा था, जबकि युवती अविवाहित थी. कथित तौर पर दोनों पिछले कई वर्षों से रिलेशनशिप में थे.

पुल पर खड़ी युवक की बाइक (Etv Bharat)

आत्महत्या मामले में जांच में जुटी पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया है कि आत्महत्या करने वाले युवक-युवती का नाम 9 महीने पहले एक चर्चित ब्लैकमेलिंग केस में भी जुड़ा था. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर आत्महत्या की कड़ियों को जोड़ रही है. डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया, '' नूराबाद थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती ने नदी में छलांग लगा दी थी. दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं. घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें पुलिस जांच में शामिल कर रही है. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और दोनों की पहचान व परिस्थितियों को लेकर पड़ताल जारी है.''