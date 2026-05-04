मुरैना में मिली लवर कपल की डेडबॉडी, बड़ा सवाल- खुद जान दी या ऑनर किलिंग?
चंबल अंचल में एक और प्रेमी युगल का दुखत अंत. मुरैना के छत्तरपुरा गांव में सन्नाटा. सभी एंगल से पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:10 PM IST
मुरैना : चंबल अंचल में प्रेमी युगल की मौत से सनसनी फैल गई. मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के छत्तरपुरा गांव में प्रेमी युगल की डेडबॉडी मिली. दोनों बीते 3 साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे. परिजनों के मुताबिक रविवार रात खाना खाने के बाद दोनों अपने-अपने घर से अचानक लापता हो गए. सुबह उनके शव गांव के बाहर नहर किनारे एक पेड़ के पास मिले. पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की.
रात में अचानक गायब हुआ प्रेमी जोड़ा
छत्तरपुरा गांव निवासी 22 वर्षीय युवक और पड़ोस में रहने वाली युवती पिछले 3 साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों का रिश्ता गहरा था, लेकिन परिवारों को यह मंजूर नहीं था. परिजन लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, मगर प्रेमी युगल शादी करने की जिद पर अड़ा रहा. बीती रात दोनों खाना खाने के बाद अचानक घर से लापता हो गए. परिजनों ने रातभर उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. सोमवार सुबह गांव के बाहर नहर किनारे पेड़ के पास दोनों के शव मिले.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ होगी
देवगढ़ थाना प्रभारी जयपाल सिंह गुर्जर ने बताया "सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नहर किनारे आम के पेड़ के पास युवक और युवती के शव पड़े हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और पिछले काफी समय से एक-दूसरे के प्रेम संबंध में थे. अभी ये साफ नहीं है कि पारिवारिक असहमति के चलते दोनों ने जान दी या मामला ऑनर किलिंग का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कई लोगों के बयान लेने के बाद भी सही तस्वीर पता चलेगी."
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हरेक एंगल से जांच करेगी पुलिस
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके. ऑनर किलिंग के एंगल से भी गंभीरता से जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं परिवार या समाज के दबाव के चलते तो यह कदम नहीं उठाया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है.