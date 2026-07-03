मुरैना में प्रेम-प्रसंग में छात्र की बेरहमी से पिटाई, छात्रा के 2 परिजन को पकड़ हवालात में किया बंद
मुरैना में प्रेम-प्रसंग के चलते नाबालिग छात्र की कर दी पिटाई, पैर बांधकर बीच सड़क बेहरमी से बरसाए डंडे, 2 गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 12:20 PM IST
मुरैना: सुमावली कस्बे में एक नाबालिग छात्र को बीच सड़क पर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. जिसका एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इस पर एक्शन लिया गया. जांच में पता चला कि घटना बुधवार दोपहर सुमावली थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड के पास हुई थी. छात्र नूराबाद से कोचिंग पढ़कर सुमावली में एक सिद्ध स्थल पर घूमने आया था. इसी दौरान प्रेम-प्रसंग के चलते लड़की के परिजन ने उसे घेरकर मारपीट कर दी. पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है.
प्रेम-प्रसंग में छात्र की बेरहमी से पिटाई
सुमावली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र के पैर बांधकर बीच सड़क पर डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई. पुलिस जांच में सामने आया कि नूराबाद थाना क्षेत्र के चौखुटी गांव निवासी नाबालिग छात्र का गांव की ही एक नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. वारदात वाले दिन छात्र नूराबाद में कोचिंग पढ़ने के बाद छात्रा की स्कूटी पर सवार होकर सुमावली के एक सिद्ध स्थल पर घूमने पहुंचा था. इसी बीच छात्रा के परिजनों इसकी जानकारी मिल गई. जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.
घर से लापता थी छात्रा
नाबालिग लड़की एक दिन पहले घर से लापता हो गई थी और उसके पिता ने नूराबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. परिजन को शक था कि लड़की के गायब होने के पीछे छात्र का हाथ है. इसके बाद दोनों सिद्ध स्थल पर घूमते पाए गए. छात्रा के परिजन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने छात्र पकड़ लिया. जिसके बाद उसके साथ बर्बरता से पिटाई कर दी.
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पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बताया कि "नूराबाद थाने में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर तलाश शुरू की और बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया. बालिका के कुछ परिजन को एक नाबालिग लड़के पर संदेह था.
इसी शक में उन्होंने उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की. इस मामले में सुमावली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया गया."