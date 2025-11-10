मुरैना में एक्सपायरी से पहले ही सड़क पर फेंकी जीवनरक्षक दवाएं, घोटाला छिपाने की कवायद!
मुरैना जिले के पहाड़गांव अस्पताल पर फिर उठी उंगली. रोड किनारे बड़े स्तर पर सरकारी दवाएं मिली. कलेक्टर खुद पहुंचे मौके पर.
मुरैना : मुरैना जिले के पहाड़गढ़ में सड़क किनारे बड़ी संख्या में जीवनरक्षक दवाएं पड़ी मिली. ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गढ़ द्वारा ये दवाएं फिंकवाई गई हैं. हालांकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि ये दवाएं प्राइवेट अस्पताल की हो सकती हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं. आशंका जताई जा रही है कि घोटाले को छिपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और किसी प्राइवेट अस्पताल की ये करतूत हो सकती है.
दवाओं के रेपर पर लिखा है ‘नॉट फॉर सेल’
जीवनरक्षक NS और RL की करीब 600 बोतलें सड़क किनारे कचरे की तरह फेंकी हुई मिलीं. बड़ी मात्रा में दवाएं सड़क किनारे देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी. साथ ही इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए. जहां ये दवाएं मिलीं, वहां से पहाड़गढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल पास में है. इन दवाओं के रेपर ये भी लिखा है कि ‘नॉट फॉर सेल’.
अस्पताल का कर्मचारी दवाएं समेट ले गया
वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य केंद्र का एक कर्मचारी बाइक से मौके पर पहुंचा और दवाएं समेटी. स्थानीय युवकों ने अस्पताल के कर्मचारी से कई सवाल पूछे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. उसने खुद को पहाड़गढ़ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बताया. लोग सवाल कर रहे हैं आखिर मरीजों की दवाएं कचरे में कैसे पहुंची. वहीं, जौरा SDM शुभम शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा "वीडियो मेरे संज्ञान में आया है. जांच चल रही है. दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा. कठोर कार्रवाई होगी."
कलेक्टर ने किया मौका मुआयना
स्थानीय निवासी जोनू तोमर का कहना है "सरकारी दवाएं स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा निजी क्लीनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों को बेची जाती हैं." वहीं, कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बोतलों पर लिखे बैच नंबर FNA25247 और CNB25374 पहाड़गढ़ अस्पताल को अधिकृत रूप से जारी नहीं किए गए. CMHO डॉ. पदमेश उपाध्याय का दावा है "संभवतः दवा सप्लाई वाहन से गिरकर या किसी तीसरे स्रोत से यहां पहुंची हैं."