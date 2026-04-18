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जिसे चीता समझा वह निकला तेंदुआ, जंगल से गांवों तक सन्नाटा, शाम होते ही घरों में कैद ग्रामीण

चंबल में चीते की अफवाह से मचा हड़कंप, असल में निकला तेंदुआ, जौरा के पगारा डैम इलाके में दहशत, वीडियो के बाद गांवों में सन्नाटा.

Leopard sighting near Paghara Dam
जिसे चीता समझा वह निकला तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 11:39 AM IST

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मुरैना: कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर जंगली जानवरों की आवाजाही मुरैना तक पहुंच रही है. जौरा कस्बे के पगारा डैम के पास गुरुवार-शुक्रवार की रात सड़क किनारे बैठे एक तेंदुए को गुजरते वाहन चालकों ने देखा और उसे चीता समझ लिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. ग्रामीणों ने मवेशियों को जंगल भेजना बंद कर दिया है और रात होते ही घरों में कैद हो जाते हैं. शुक्रवार सुबह फिर तेंदुआ दिखने से डर और बढ़ गया. वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है.

चीते की अफवाह से मचा हड़कंप
चंबल अंचल में जंगल और इंसान के बीच बढ़ती नजदीकियां अब चिंता का कारण बनती जा रही हैं. कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकले वन्यजीवों की हलचल अब मुरैना जिला तक साफ दिखाई दे रही है. बीते दिनों कूनो की सीमा लांघकर एक चीते के मुरैना में प्रवेश की खबरों के बीच जौरा क्षेत्र में अचानक दहशत फैल गई. जौरा के पगारा डैम के पास सड़क किनारे एक जंगली जानवर बैठा नजर आया. वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने उसे देखा और चीता समझ लिया. उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Forest department alert Leopard
चंबल में चीते की अफवाह से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

डर के साए में ग्रामीण, शाम होते ही घरों में कैद
हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि वह तेंदुआ था, लेकिन तब तक डर गांव-गांव फैल चुका था. क्योंकि तेंदुआ शुक्रवार सुबह भी उसी क्षेत्र में फिर से नजर आया जिससे पगारा डैम के आसपास के ग्रामीणों ने अपने मवेशियों को जंगल की ओर ले जाना बंद कर दिया है. कई लोगों ने पालतू जानवरों को घरों के अंदर बांधना शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि, तेंदुआ पहले भी इस क्षेत्र में आता रहा है और कई बार मवेशियों को शिकार बना चुका है.

सूचना मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया. डिप्टी रेंजर विनोद उपाध्याय के नेतृत्व में जौरा परिक्षेत्र की टीम लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही है और तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. करीब एक दर्जन गांवों में दहशत का माहौल है. शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग समूह में ही बाहर निकल रहे हैं. सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक तेंदुए की दस्तक है या आने वाले बड़े खतरे का संकेत.

मुरैना में बनी रहती है वन्यजीवों की आवाजाही
मुरैना जिले का पहाड़गढ़ जंगल श्योपुर जिला से सीधा जुड़ा हुआ है, जिससे वन्यजीवों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से बनी रहती है. यही जंगल जौरा के पगारा डैम इलाके से भी कनेक्ट है. पगारा में मौजूद विशाल जलाशय, पीने के पानी की उपलब्धता और छोटे जंगली जानवरों की भरमार इसे वन्यजीवों के लिए आकर्षक बनाती है. यही कारण है कि श्योपुर क्षेत्र से चीते यहां तक पहुंच जाते हैं. हालांकि हालिया घटनाओं पर रेंज ऑफिसर विनोद उपाध्याय ने साफ किया कि लोगों ने जिसे चीता समझा, वह असल में तेंदुआ था.

चीता शावक केपी-1 का मुरैना में मूवमेंट
कूनो प्रबंधन के अनुसार, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की मादा चीता आशा का शावक केपी-1 इन दिनों मुरैना जिला के जंगलों में मूवमेंट कर रहा है. बीते 5 दिनों से उसकी लोकेशन लगातार इसी क्षेत्र में ट्रैक की जा रही है, जो चंबल अंचल में चीतों की बढ़ती गतिविधि को दिखाती है. इससे पहले एक अन्य चीता सबलगढ़ के जंगलों से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ गया था. अब यह साफ संकेत है कि चीते चंबल पार कर करौली और धौलपुर के जंगलों की तरफ जा रहे हैं. हालांकि कूनो प्रबंधन का मानना है कि इन इलाकों में बाघों की मौजूदगी चीतों के लिए चुनौती बन सकती है.

अलर्ट पर वन विभाग, जंगल की ओर न जाएं ग्रामीण
मुरैना देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि, ''ग्रामीणों से सूचना मिलते ही वन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. पगारा डैम क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि हुई है. इसके बाद विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर उसकी मूवमेंट ट्रैक करने में जुट गई है. टीम लगातार जंगल और आसपास के इलाकों में सर्चिंग कर रही है, ताकि तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में न पहुंचे और किसी तरह की जनहानि न हो. साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की सलाह भी दी जा रही है.''

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