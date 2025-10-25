ETV Bharat / state

मुरैना के लीला मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता, कल्ली और बिजली की रफ्तार देख दर्शक रोमांचित

मुरैना में घोड़ों की रोमांचक दौड़. 500 मीटर की दौड़ में मशहूर घोड़ी कल्ली ने बिजली को पछाड़कर पहला पुरस्कार जीता.

Morena Horse race competition
कल्ली और बिजली की रफ्तार देख दर्शक रोमांचित (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:39 PM IST

मुरैना : मुरैना गांव में आयोजित लीला मेले में रोमांच का जादू छाया. शुक्रवार को सुबह 500 मीटर की घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौरान मशहूर घोड़ी कल्ली ने बिजली को पछाड़ते हुए जीत हासिल की. 4 चार घोड़ियों के बीच हुई इस रोमांचक दौड़ ने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी. विजेता और उपविजेता घोड़ियों के मालिक मोहन सिंह छावई और लाखन सिंह को महापौर शारदा सोलंकी ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

कल्ली ने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया

लीला मेला न केवल परंपरा का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण अंचल की खेल भावना और उत्साह का जीवंत संगम भी बनकर आता है. दर्शक इस रोमांचक दौड़ को देखने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ पड़े. शुक्रवार सुबह 500 मीटर की पारंपरिक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौनाई की मशहूर घोड़ी कल्ली ने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया. तेज़ हवा और दर्शकों की चीख-पुकार के बीच कल्ली ने बिजली घोड़ी को पीछे छोड़ते हुए विजय हासिल की.

मुरैना के लीला मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

प्रतियोगिता में 4 घोड़ियों ने लिया हिस्सा

घुड़दौड़ में कुल 4 घोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनके टॉपों की गूंज से मेले में मौजूद सैकड़ों दर्शक रोमांचित हो उठे. दर्शकों के उत्साह और जयकारों के बीच कल्ली ने अपनी तेज़ रफ्तार और धैर्य से साबित कर दिया कि वह इस दौड़ की सच्ची विजेता है. नाऊपुरा गांव के पूर्व सरपंच रामबीर सिंह ने बताया "द्वारिका से भगवान द्वारिकाधीश यहां साढ़े 3 दिन के लिए आते हैं. इस दौरान कई वर्षों से लीला मेले का आयोजन होता है. इसमें कई आयोजन होते हैं. उन्हीं आयोजनों में घुड़दौड़ भी शामिल है. इस बार घुड़दौड़ में केवल 4 घोड़ी आईं. विजेता, उपविजेता क़ो महापौर द्वारा सम्मानित किया गया."

घुड़सवारी देखने दूर-दराज से पहुंचे लोग

मुरैना गांव स्थित दाऊजी मंदिर परिसर में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. घुड़दौड़ ने दर्शकों के बीच रोमांच और उत्साह का ऐसा माहौल बनाया कि हर किसी के चेहरे पर जीत की खुशी और घोड़ियों की तेज़ दौड़ का असर दिखाई दिया. हालांकि घुड़दौड़ में इस बार घुड़सवार कम देखने को मिले.

Morena Horse race competition
कल्ली ने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया (ETV BHARAT)

इस बार घुड़सवार कम आए, लेकिन रोमांच वैसा ही

पहले घुड़दौड़ में एक दर्जन से अधिक घुड़सवार अपनी घोड़ियां लेकर आते थे और प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. घुड़दौड़ के आयोजन को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रही. सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया "लीला मेले 40 जवान तैनात किए गए हैं. घुड़दौड़ में 25 लोगों की ड्यूटी लगाई."

Morena Horse race competition
प्रतियोगिता में 4 घोड़ियों ने लिया हिस्सा (ETV BHARAT)

लीला मेले की पीछे क्या है मान्यता

मान्यता है कि 300 से 400 साल पहले यहां जन्मे गोपराम स्वामी के साथ खुद भगवान श्रीकृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे. एक बार श्रीकृष्ण यहां से विदाई ले रहे थे तो स्वामी गोपराम ने कहा "प्रभु, मैं आपका दीन-हीन भक्त, आपके दर्शनों के लिए इतनी दूर द्वारिकापुरी तक कैसे पहुंच सकूंगा. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे आपकी सेवा मेरे मुरैना गांव में ही करने का मौका मिले." अपने सखा गोपराम स्वामी की बात सुनकर भगवान कृष्ण मंत्रमुग्ध होकर बोले "चिंता मत करो गोपराम, मैं हर साल दीपावली की अगले दिन यानि पड़वा से साढ़े 3 दिन के लिए मुरैना गांव में आकर मेहमानी करूंगा."

