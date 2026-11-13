घोड़ियों की टापों से गूंजा चंबल, काजल और हर्षाना की रफ्तार का रोमांच, पलकें झपकाना भूले दर्शक
मुरैना के लीला मेले में घुड़दौड़ देखने उमड़े लोग. घोड़ियों के मालिकों के बीच रिश्तेदारी के कारण कोई विजेता घोषित नहीं. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:31 PM IST
मुरैना : मुरैना गांव के प्राचीन दाऊजी मंदिर पसिसर में सजे लीला मेले में तीसरे दिन घोड़ियों की टापों ने ऐसा रोमांच पैदा किया कि दर्शक अपनी पलकें झपकाना भूल गए. इस बार की घुड़दौड़ कुछ खास रही. मैदान में चार घोड़ियां उतरीं, लेकिन इनके बीच रिश्तेदारी होने के कारण प्रतियोगिता नहीं हो सकी. इन घोड़ियों को अलग-अलग दौड़ाकर उनकी रफ्तार और ताकत परखी गई. प्रतिभागियों को आयोजन कमेटी और नगर निगम ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
इस साल केवल 4 घोड़ियां मैदान में उतरी
चंबल की पारंपरिक घुड़दौड़ में चार घोड़ियां मैदान में उतरीं. घोड़ियों के मालिकों के बीच मामा-भांजे का रिश्ता सामने आया. इसलिए घोड़ियों की सीधी टक्कर नहीं हो सकी. चारों मुकाबले बराबरी पर छूटे. घुड़दौड़ में दोनारी गांव के विजय सिंह की घोड़ी काजल, रंचोली गांव के मुंशी सिंह हर्षाना की घोड़ी बिजली के साथ हरिमोहन सिंह हर्षाना की दो घोड़ियों ने हिस्सा लिया. मुंशी सिंह और विजय सिंह आपस में मामा-भांजे हैं. इसी रिश्तेदारी के चलते दोनों ने अपनी घोड़ियों के बीच सीधा मुकाबला कराने से परहेज किया.
हर घोड़ी मालिक को 21 सौ रुपये पुरस्कार
मेले की परंपरा के तहत घुड़सवारों ने घोड़ियों को अलग-अलग दौड़ाया. कुल चार मुकाबले हुए, लेकिन कोई घोड़ी विजेता घोषित नहीं हुई. आयोजन स्थल भी इस बार बदला नजर आया. हर साल दाऊजी मंदिर के पीछे होने वाली घुड़दौड़ खेतों में पानी भरा होने के कारण मेवदा का पुरा के पास कराई गई. आयोजन कमेटी और नगर निगम ने चारों घोड़ियों को 2100-2100 रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया.
घुड़दौड़ देखने के लिए शहर और ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. घोड़ियों की रफ्तार ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. इस बार घुड़सवारों की संख्या में कमी साफ नजर आई. पिछले वर्षों में एक दर्जन से अधिक घुड़सवार अपनी घोड़ियों के साथ प्रतियोगिता में पहुंचते थे. इसके बावजूद मेले में घुड़दौड़ को लेकर उत्साह बना रहा.
मेले में लोकगीतों, घुड़दौड़ के साथ कई कार्यक्रम
नाऊपुरा गांव के पूर्व सरपंच रामबीर सिंह मावई ने बताया "मान्यता के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से यहां साढ़े तीन दिन के लिए आते हैं. इसी परंपरा के तहत कई वर्षों से दाऊजी मंदिर पर लीला मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले में कन्हैया लोकगीतों सहित विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं. पारंपरिक आयोजनों में घुड़दौड़ भी शामिल है."
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया "घुड़दौड़ के आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 जवान तैनात किए गए. इस बार मामा-भांजे की रिश्तेदारी के चलते उनकी घोड़ियों के बीच सीधा मुकाबला नहीं कराया गया." इस मौके पर आयोजन समिति की ओर से नाऊपुरा सरपंच रामवीर सिंह मावई, बनवारी सिंह मेवदा, रघुनाथ पहलवान मेवदा, पप्पू मेवदा सिकंदर सिंह सरपंच मेवदा, आशाराम लंबरदार वित्तौली, रामखिलाडी घुरैया, भूरा सिंह लहर आदि लोग मौजूद रहे.
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द्वारिकापुरी से हर साल आते हैं भगवान श्रीकृष्ण
मान्यता है कि करीब 300 से 400 वर्ष पहले मुरैना गांव में जन्मे गोपराम स्वामी भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त थे. गाय चराने के दौरान भगवान श्रीकृष्ण स्वयं उनके साथ बाल लीलाएं किया करते थे. दोनों के बीच सखा जैसा प्रेम था. एक बार जब भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका लौटने लगे तो गोपराम स्वामी भावुक हो गए.
उन्होंने भगवान से विनती की "प्रभु, मैं आपका दीन-हीन भक्त हूं. आपके दर्शनों के लिए इतनी दूर द्वारिकापुरी कैसे आ पाऊंगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अपने गांव में ही आपकी सेवा और दर्शन का सौभाग्य मिले?" अपने प्रिय सखा की यह विनती सुनकर भगवान श्रीकृष्ण भावविभोर हो गए और उन्हें वचन दिया "चिंता मत करो गोपराम, मैं हर साल दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा (पड़वा) से साढ़े तीन दिन के लिए तुम्हारे मुरैना गांव आकर मेहमानी करूंगा." इसी वचन की स्मृति में आज भी यहां लीला मेले की परंपरा निभाई जाती है.