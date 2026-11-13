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घोड़ियों की टापों से गूंजा चंबल, काजल और हर्षाना की रफ्तार का रोमांच, पलकें झपकाना भूले दर्शक

घोड़ियों की टापों से गूंजा चंबल ( ETV BHARAT )

मुरैना : मुरैना गांव के प्राचीन दाऊजी मंदिर पसिसर में सजे लीला मेले में तीसरे दिन घोड़ियों की टापों ने ऐसा रोमांच पैदा किया कि दर्शक अपनी पलकें झपकाना भूल गए. इस बार की घुड़दौड़ कुछ खास रही. मैदान में चार घोड़ियां उतरीं, लेकिन इनके बीच रिश्तेदारी होने के कारण प्रतियोगिता नहीं हो सकी. इन घोड़ियों को अलग-अलग दौड़ाकर उनकी रफ्तार और ताकत परखी गई. प्रतिभागियों को आयोजन कमेटी और नगर निगम ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

इस साल केवल 4 घोड़ियां मैदान में उतरी