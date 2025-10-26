ETV Bharat / state

मुरैना में द्वारिकाधीश ने भक्तों के बीच गुजारे साढ़े तीन दिन, आरती उतार निकाली गई शोभायात्रा

मुरैना गांव के दाऊजी मंदिर में भव्य लीला मेला सजाया गया. साढ़े तीन दिनों तक गांव भक्ति, संगीत और लीलाओं में सराबोर रहा. शनिवार को गांव के ही श्रीराम अवतार शर्मा के पुत्र मुकेश स्वामी के घर भोज का आयोजन किया. जिसमें श्रीकृष्ण और बलदाऊ सहित अन्य ग्रामीणों को आमंत्रित किया. गांव के सभी ग्वाल वालों को भी साथ में भोजन कराया गया. ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वृंदावन की झलक जीवंत हो उठी हो.

मुरैना: शनिवार शाम मुरैना में द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण और बलदाऊ की विदाई हुई. यहां दीपावली की पड़वा के बाद लीला मेला का आयोजन होता है. जिसमें परंपरा अनुसार बच्चों को श्रीकृष्ण और बलदाऊ के रूप में सजाया जाता है. मान्यता है कि दिवाली के पड़वा के बाद साढ़े तीन दिन के लिए श्रीकृष्ण और बलदाऊ भक्तों के बीच मेहमान बनकर आते हैं. इस दौरान गांव में भक्ति, लीला और प्रेम का उत्सव छाया रहा. वहीं, साढ़े तीन दिन बाद शनिवार को विदाई समारोह भी निकाली गई.

आरती उतार निकाली गई शोभायात्रा

शनिवार को दाऊजी मंदिर में भगवान की आरती उतारी गई और फूलों की वर्षा करते हुए शोभायात्रा निकाली गई. द्वारिकाधीश को विदा किया गया. इस दौरान गांव की हर गली जयकारे से गूंज उठी. सभी श्रद्धालु 'अगले बरस फिर आना द्वारिकाधीश' के जयकारे लगा रहे थे. इस तरह लोग गांव की अंतिम सीमा तक गए और शोभायात्रा संपन्न हुई. वहीं, श्रीकृष्ण और बलदाऊ के रूप में सजे बालक अपने-अपने घर गए.

साढ़े तीन दिन बंद रहता है मंदिर

मान्याता है कि मान्यता है कि लीला मेला के दौरान द्वारिकाधीश अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ गांव में पधारते हैं और साढ़े तीन दिन तक भक्तों के बीच रहते हैं. इस दौरान द्वारकाधीश का मंदिर बंद रहता है, क्योंकि द्वारिकाधीश अपने भक्तों के घर मेहमान बनकर आते हैं. मुरैना की यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति का जीवंत प्रतीक है.

सदियों से चला आ रहा है परंपरा

मुरैना गांव में यह परंपरा सालों से निभाई जा रही है, क्योंकि मुरैना क्षेत्र ब्रजभूमि में आता है. माना जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण, अपने भाई बलदाऊ के साथ मुरैना में अपनी गायों को चराने के लिए आते थे. इस दौरान वे मुरैना गांव में रहते थे. आज भी यही परंपरा जारी है. मुरैना की यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत उत्सव है. जहां हर वर्ष द्वारिकाधीश की मेहमानी के साथ गांव में उमंग, उत्साह और आस्था का अमिट प्रकाश फैल जाता है.