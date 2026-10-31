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दीपावली के दौरान जहर खिलाने की साजिश फेल! मुरैना में मिल्क केक और मावा की बड़ी खेप जब्त

मुरैना में मैरिज गार्डन से मिल्क केक व मावा की खेप जब्त ( ETV BHARAT )

मुरैना : मिलावटी सामग्री के लिए बदनाम मुरैना में खाद्य विभाग ने फिर बड़ी कार्रवाई की. इससे चंबल में नकली दूध और मिलावटी मावे के कारोबार को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरैना शहर के श्रीहरि मैरिज गार्डन से 1740 किलो मिल्क केक और 120 किलो मावा जब्त किया है. शुरुआती जांच के दौरान मिल्क केक और मावे में स्टार्च तथा न्यूट्रलाइजर की मिलावट की आशंका है. यह खेप बिलासपुर भेजी जा रही थी. खाद्य पदार्थों को जांच रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखवाया गया है.

खाद्य सामग्री जब्त, नमूने भोपाल लैब भेजे