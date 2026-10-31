दीपावली के दौरान जहर खिलाने की साजिश फेल! मुरैना में मिल्क केक और मावा की बड़ी खेप जब्त
मुरैना में मैरिज गार्डन से 1740 किलो मिल्क केक और 120 किलो मावा जब्त. रैपिड टेस्ट में स्टार्च मिलावट के संकेत. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:28 PM IST
मुरैना : मिलावटी सामग्री के लिए बदनाम मुरैना में खाद्य विभाग ने फिर बड़ी कार्रवाई की. इससे चंबल में नकली दूध और मिलावटी मावे के कारोबार को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरैना शहर के श्रीहरि मैरिज गार्डन से 1740 किलो मिल्क केक और 120 किलो मावा जब्त किया है. शुरुआती जांच के दौरान मिल्क केक और मावे में स्टार्च तथा न्यूट्रलाइजर की मिलावट की आशंका है. यह खेप बिलासपुर भेजी जा रही थी. खाद्य पदार्थों को जांच रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखवाया गया है.
खाद्य सामग्री जब्त, नमूने भोपाल लैब भेजे
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद शनिवार दोपहर प्रभारी तहसीलदार उमेश अवस्थी के नेतृत्व में अम्बाह बायपास रोड स्थित श्रीहरि मैरिज गार्डन पर दबिश दी. मौके पर एक लोडिंग वाहन में भारी मात्रा में मिल्क केक और मावा भरा मिला. टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे हैं. जब्त माल को रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखवाया गया है.
जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता के मुताबिक "यह खेप बिलासपुर भेजने की तैयारी थी. जब्त खाद्य सामग्री श्री सावरिया फर्म की बताई गई है, जिसका संचालन शिवदयाल शर्मा करते हैं. कार्रवाई के दौरान संचालक के रिश्तेदार अभिजीत डंडोतिया भी मौके पर मौजूद थे."
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लोडिंग ऑटो से रवाना होने वाली थी खाद्य सामग्री
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया "दीपावली त्योहार को देखते हुए दूध, मावा और मिठाइयों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. श्रीहरि मैरिज गार्डन में दबिश दी गई, जहां लोडिंग वाहन में मावा और मिल्क केक भरा जा रहा था. रैपिड टेस्ट में इनमें स्टार्च और न्यूट्रलाइजर की मिलावट के संकेत मिले हैं. पूरा माल जब्त कर कोल्ड स्टोर में रखवाया गया है. सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."