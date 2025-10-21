मुरैना में डेढ़ बीघा जमीन बनी रणभूमि, लाठी डंडों से पीट-पीटकर 10 लोगों को किया घायल
मुरैना में जमीन विवाद में चली लाठियां, 10 लोग घायल, दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 8:46 PM IST
मुरैना: जमीन का डेढ़ बीघा टुकड़ा मुरैना में जंग का मैदान बन गया. लाठियों की बरसात से खेत की मिट्टी खून से सन गई. दबंगों ने मुरैना में प्रजापति समाज के लोगों पर हमला कर दिया और महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है. इस झगड़े में महिलाओं सहित करीब 10 लोग घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जमीन पर कब्जा करने का आरोप
मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सुवालाल का पुरा गांव निवासी कमल सिंह प्रजापति की करील बाबा नहर के पास डेढ़ बीघा जमीन है. यह जमीन ग्वालियर के जिनावली गांव निवासी महेंद्र जाटव के नाम है. वर्तमान में इस जमीन पर कमल प्रजापति का परिवार खेती कर रहा है. बताया गया कि शिवलाल का पुरा गांव निवासी धर्मेंद्र गुर्जर की नजर कुछ वर्षों से इस जमीन पर है. आरोप है कि वह झगड़े का फायदा उठाकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है.
फसल बर्बाद करने से शुरू हुआ झगड़ा
कमल प्रजापति ने इस खेत में सरसों फसल की बोवनी की थी. जिसे मंगलवार की सुबह धमेंद्र गुर्जर का लड़का ट्रैक्टर से नष्ट कर रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही कमल प्रजापति अपने परिजन के साथ मौके पर पहुंच गया. जब कमल ने इसका विरोध किया तो धर्मेंद्र के लड़के ने फोन कर 15-20 लोगों को बुला लिया. आरोप है कि मौके पर पहुंचे लोगों ने फायरिंग की और प्रजापति समाज के लोगों को घेरकर लाठियों से जमकर पीटा.
- एक शक में परिवार तबाह! महिला ने मासूम को गोद में ले उठाया खौफनाक कदम, दर्दनाक मौत
- रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े चली गोली, संचालक पर 4 राउंड फायरिंग, कस्टमर्स ने बमुश्किल बचाई जान
घटना में करीब 10 लोग घायल
इस झगड़े में 3 महिलाओ सहित करीब 10 लोग घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में सिविल लाईन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि "इस घटना में क्रॉस मामला दर्ज किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है."