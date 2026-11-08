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कूनो का जंगल छोड़ रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता, दिनदहाड़े फैक्ट्री में घूसने की कोशिश

कूनो का जंगल छोड़ फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता ( Getty Image )

मुरैना: कूनो के जंगल से निकला चीता अब मुरैना के औद्योगिक इलाके तक पहुंच रहा है. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की सीमा पार कर चीते की बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया में दस्तक से हड़कंप मच गया. जंगल में अपनी रफ्तार और फुर्ती के लिए पहचाने जाने वाले इस वन्यजीव को रिहायशी बस्तियों और फैक्ट्रियों के आसपास देखकर लोग दहशत में आ गए हैं. बीते दो दिनों से नूराबाद के ग्रामीण इलाकों से लेकर बानमौर तक चीते की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही थीं. वन विभाग की टीम ने आखिरकार चीते को रेस्क्यू कर वापस कूनो पहुंचा दिया. सवाल यह है कि चीता जंगल की सीमा लांघकर आबादी तक कैसे पहुंच रहे हैं.

चीतों की रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र में दस्तक कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में विचरण करने वाले चीतों की दस्तक अब मुरैना के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों तक पहुंचने लगी है. बीते दिनों बानमौर में चीते की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. शुक्रवार सुबह बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के गेट पर दिनदहाड़े चीता दिखाई दिया. किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.