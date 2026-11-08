कूनो का जंगल छोड़ रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता, दिनदहाड़े फैक्ट्री में घूसने की कोशिश
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की सीमा पारकर बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया में चीते की दस्तक, वन विभान ने किया रेस्क्यू. ओपी गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 12:35 PM IST
मुरैना: कूनो के जंगल से निकला चीता अब मुरैना के औद्योगिक इलाके तक पहुंच रहा है. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की सीमा पार कर चीते की बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया में दस्तक से हड़कंप मच गया. जंगल में अपनी रफ्तार और फुर्ती के लिए पहचाने जाने वाले इस वन्यजीव को रिहायशी बस्तियों और फैक्ट्रियों के आसपास देखकर लोग दहशत में आ गए हैं. बीते दो दिनों से नूराबाद के ग्रामीण इलाकों से लेकर बानमौर तक चीते की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही थीं. वन विभाग की टीम ने आखिरकार चीते को रेस्क्यू कर वापस कूनो पहुंचा दिया. सवाल यह है कि चीता जंगल की सीमा लांघकर आबादी तक कैसे पहुंच रहे हैं.
चीतों की रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र में दस्तक
कूनो नेशनल पार्क के जंगलों में विचरण करने वाले चीतों की दस्तक अब मुरैना के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों तक पहुंचने लगी है. बीते दिनों बानमौर में चीते की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. शुक्रवार सुबह बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के गेट पर दिनदहाड़े चीता दिखाई दिया. किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.
ट्रैकिंग सिस्टम से चीते का रेस्क्यू
बताया जा रहा है कि, दो दिन पहले नूराबाद के ग्रामीण इलाके में भी चीता देखा गया था. शुरुआत में वन विभाग ने इसे किसी अन्य जंगली जानवर की मौजूदगी माना, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद कूनो नेशनल पार्क की टीम मुरैना पहुंची और तलाश शुरू की. ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से टीम ने चीते को रेस्क्यू कर वापस कूनो के जंगल में पहुंचा दिया.
सूचना मिलते ही कूनो की टीम अलर्ट
DFO हरिश्चन्द्र बघेल ने बताया कि, ''बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया में चीते की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद कूनो नेशनल पार्क की टीम ने ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चीते की तलाश की और उसका रेस्क्यू कर सुरक्षित वापस कूनो के जंगल में पहुंचा दिया. चीते ने किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है.''
चीते की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
कूनो के चीतों को लेकर वन विभाग के सामने सुरक्षा और निगरानी की दोहरी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है. एक तरफ मादा चीता निर्वा के शावक KNG-22 की गोली मारकर हत्या का मामला अभी सुर्खियों में है. वहीं, दूसरी तरफ कूनो की सीमा लांघकर चीते बानमौर के रिहायशी और औद्योगिक इलाके तक पहुंच रहे हैं. शावक की हत्या के मामले में सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में पहाड़गढ़-कैलारस वन रेंज के तीन कर्मचारियों को निलंबित किए गए थे.
निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
ऐसे में बानमौर में चीते की दस्तक ने निगरानी व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह भी है कि जंगल में चीतों की सुरक्षा के लिए गठित टीमें आखिर उनकी आवाजाही पर कितनी प्रभावी नजर रख पा रही हैं. गनीमत रही कि बानमौर में चीते ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. लेकिन किसी अप्रिय घटना की स्थिति में जवाबदेही किसकी होती?
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शहडोल में तेंदुआ की मौत हड़कंप
शहडोल के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र में एक 8 वर्षीय माता तेंदुआ का शव मिला है, जिसके बाद से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच में जट गई है. तेंदुए की मौत की वजह वन्य प्राणियों में आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तेंदुए का शव जहां पर मिला है, उसके चारों ओर बाघ के भी पगमार्क मिले हैं. हालांकि वन विभाग की टीम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
बालाघाट में करंट लगने से बाघ की मौत
बालाघाट के उत्तर वन मंडल क्षेत्र में आने वाले पूर्व बैहर परिक्षेत्र में बिजली करंट की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय नर बाघ की मौत हो गई. वन अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया. आरोप है कि, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा मांस खाने की चाहत में जंगली सुअर के शिकार के लिए जंगल में बिजली का करंट बिछा दिया गया, जिसकी चपेट में बाघ के आने से उसकी मौत हो गई. जिसके बाद वन अमले ने डाॅग स्क्वायड की मदद से आरोपियों की पतासाजी शुरू की.
वहीं, डाॅग की मदद पर दो संदेही आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया है. जिनसे पूछताछ जारी है. इधर वन मंण्डलाधिकारी रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि, ''वन गस्ती के दौरान विभागीय अमले ने मृत बाघ को देखा, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई, प्रथम दृष्टया बिजली करंट का मामला प्रतीत होने से डाॅग स्क्वायड की मदद ली गई.''