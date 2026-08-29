कूनो की सीमा लांघ मुरैना पहुंचे 2 तेंदुए, मंदिर के पास घूमता दिखा आदमखोर, लोगों में दहशत
मुरैना में तेंदुओं की दस्तक से मचा हड़कंप, मंदिर के पास नजर आया तेंदुआ, श्रद्धालु ने बनाया वीडियो बनाकर किया शेयर. ओपी गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 5:24 PM IST
मुरैना: पहाड़गढ़ के जंगलों में अचानक दो बड़े वन्यजीवों की आमद से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि दोनों तेंदुए कूनो नेशनल पार्क की सीमा लांघकर मुरैना जिले के जंगलों तक पहुंच गए हैं. ईश्वरा महादेव मंदिर के पास जंगल में दोनों के दिखाई देने की खबर सामने आते ही श्रद्धालु घबरा गए. इसी दौरान एक श्रद्धालु ने जंगल में नजर आए एक तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया. शनिवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो वन विभाग भी हरकत में आ गया. वन विभाग की टीम जंगल पहुंची और वन्यजीवों की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई.
मंदिर के पास घूमता दिखा तेंदुआ
मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में आज शनिवार सुबह ईश्वरा महादेव मंदिर के पास जंगल में दो तेंदुए दिखाई देने की खबर सामने आई. जंगल में मौजूद श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने दोनों वन्यजीवों को घूमते हुए देखा. इसी दौरान एक श्रद्धालु ने मोबाइल से एक वन्यजीव का वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर डालने के बाद तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो सामने आते ही आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने जंगल की ओर जाने से दूरी बनानी शुरू कर दी है.
ग्रामीण बता रहे चीता, अभी पुष्टि नहीं
डीएफओ हरीश चंद्र बघेल ने बताया कि, ''पहाड़गढ़ के जंगलों में दो वन्यजीव दिखाई देने की सूचना मिली है. ग्रामीण उन्हें चीता बता रहे हैं, लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं हुआ है कि वे चीते हैं या तेंदुए. सूचना के बाद वन विभाग की टीम को पहाड़गढ़ भेजकर सर्चिंग कराई जा रही है. वन्यजीव का वीडियो भी सामने आया है. टीम मौके पर पहुंचकर उनकी लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही वन्यजीवों की पहचान की पुष्टि करने में जुटी हुई है. ग्रामीणों को मवेशीयों को जंगल ले जाने कि फिलहाल मना किया हुआ है.''
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ग्रामीणों में दहशत, जंगल जाने से बच रहे
चरवाहों ने भी एहतियात के तौर पर अपने मवेशियों को जंगल में ले जाना बंद कर दिया है. लोगों को डर है कि यदि वन्यजीव जंगल से निकलकर आबादी की ओर पहुंच गए तो खतरा बढ़ सकता है. इधर, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और जंगल पहुंचकर वन्यजीवों की लोकेशन तलाशने में जुट गई. कूनो नेशनल पार्क से इनकी आमद की बात भी सामने आ रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. फिलहाल वायरल वीडियो ने पूरे इलाके में कौतूहल और चिंता दोनों बढ़ा दी है.