मुरैना में देशभर के 3 हजार किन्नरों का संगम, विशेष पूजा कर देश में खुशहाली की कामना
मुरैना में आयोजित किन्नर महासम्मेलन में आस्था, परंपरा और सेवा का अद्भुत संगम दिखा. 3 हजार किन्नरों ने जगाई सुख-समृद्धि की ज्योति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 6:41 PM IST
मुरैना : मुरैना में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन ने न सिर्फ धार्मिक माहौल बनाया, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी. किन्नर गुरु नेहा नायक के नेतृत्व में देशभर से पहुंचे करीब 3 हजार किन्नरों और उनके गुरुओं ने अखंड ज्योति जलाकर पूजा-अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की. खास बात यह रही कि सम्मेलन के दौरान वृद्ध किन्नरों के सहारे के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत भी की गई.
देशभर के 3 हजार किन्नर आए
मुरैना में वनखंडी रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक समरसता और सेवा का संदेश दिया. 23 मार्च से प्रारंभ होकर 25 मार्च की रात कार्यक्रम हुए. आयोजन में मुरैना सहित ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, आगरा, धौलपुर और फरीदाबाद समेत देशभर से किन्नर और उनके गुरु शामिल हुए. सभी ने देश की खुशहाली, सुख-समृद्धि और जनकल्याण के लिए विशेष पूजा-अर्चना की.
अखंड ज्योति जलकार दिया शांति का संदेश
किन्नरों ने अखंड ज्योति प्रज्वलित कर शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की कामना की, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया. सम्मेलन में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही. मंच पर किन्नरों ने नृत्य, संगीत और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया.
वृद्ध किन्नरों के लिए अनूठी पहल
आयोजन का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण वह रहा, जब वृद्ध किन्नरों के लिए सहारा सुनिश्चित करने की एक अनूठी पहल का शुभारंभ किया गया. यह कदम किन्नर समाज में आपसी सहयोग, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की मिसाल बनकर उभरा. यह महासम्मेलन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकजुटता का संदेश भी देकर गया.
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पूरे देश में खुशहाली की कामना
मुरैना की किन्नर गुरु नेहा नायक ने कहा "मुरैना वासियों के साथ ही पूरे देश में खुशहाली की की कामना की गई." फरीदाबाद से आई आइकॉन किन्नर राखी मां ने कहा "आजकल दुनिया में युद्ध का वातावरण है. ऐसे में हमारे देश की तरफ से शांति की कामना की जा रही है. दुनिया में अमन-चैन का वातावरण होना चाहिए."