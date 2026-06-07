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मुरैना में सजा पहलवानों का महाकुंभ, पांच राज्यों के सूरमाओं ने दिखाया दम

मुरैना के खाकी बाबा बगिया में दंगल का आयोजन. आखिरी कुश्ती में गाजियाबाद के शक्ति और राजस्थान के हरेंद्र के बीच हुआ सबसे चर्चित मुकाबला.

Morena Khaki Baba Bagiya Akhara
मुरैना में खाकी बाबा बगिया में दंगल का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 1:04 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: चंबल में मुरैना की धरती पर एक बार फिर पहलवानी का जुनून सिर चढ़कर बोला. मुरैना की ऐतिहासिक खाकी बाबा बगिया में आयोजित अखिल भारतीय दंगल में पांच राज्यों से आए पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया. देर रात तक चले मुकाबलों में दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा.

सबसे बड़ा आकर्षण एक लाख एक हजार रुपए की अंतिम कुश्ती रही. जिसमें गाजियाबाद के शक्ति और राजस्थान के हरेंद्र ने रोमांच की सारी सीमाएं पार कर दीं. दोनों के बीच हुई कांटे की टक्कर बराबरी पर छूटी और इनामी राशि साझा करनी पड़ी. मुख्य अतिथि महापौर शारदा सोलंकर की मौजूदगी में संपन्न हुआ आयोजन ने चंबल की पारंपरिक कुश्ती संस्कृति को नई ऊर्जा दी.

मुरैना में खाकी बाबा बगिया में दंगल का आयोजन (ETV Bharat)

खाकी बाबा बगिया में शनिवार को अखिल भारतीय दंगल का आयोजन

चंबल अंचल की खेल परंपरा को नई पहचान देते हुए मुरैना शहर स्थित खाकी बाबा बगिया में शनिवार को अखिल भारतीय दंगल का भव्य आयोजन किया गया. बजरंग अखाड़े के तत्वावधान में हुए इस प्रतिष्ठित दंगल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए 150 से अधिक पहलवानों ने अपने दांव-पेच दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया. रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित अखाड़ा परिसर में दोपहर से ही कुश्ती प्रेमियों की भीड़ उमड़ने लगी थी.

Morena Khaki Baba Bagiya Akhara
खाकी बाबा बगिया में दंगल का आयोजन (ETV Bharat)

छोटे इनामी मुकाबलों से शुरू हुआ दंगल देर रात तक चलता रहा. युवा पहलवानों से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों तक सभी ने अखाड़े में अपना दमखम दिखाया. हर जीत पर तालियों से पूरा परिसर गूंज उठा. दंगल का सबसे चर्चित मुकाबला गाजियाबाद के शक्ति और राजस्थान के हरेंद्र के बीच एक लाख एक हजार रुपए की इनामी कुश्ती रहा. करीब 15 मिनट तक चले इस रोमांचक संघर्ष में दोनों पहलवानों ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई भी प्रतिद्वंद्वी को चित नहीं कर सका. अंततः निर्णायकों ने मुकाबले को बराबरी पर घोषित कर पुरस्कार राशि दोनों में बांट दी.

Morena Khaki Baba Bagiya Akhara
खाकी बाबा बगिया में दंगल का आयोजन (ETV Bharat)

50 से अधिक मुकाबलों में दिखी पहलवानों की प्रतिभा...

बजरंग अखाड़े में आयोजित अखिल भारतीय दंगल में 150 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया. प्रतियोगिता के दौरान 50 से अधिक कुश्तियां कराई गईं. इन मुकाबलों में 100 रुपए से लेकर एक लाख एक हजार रुपए तक की इनामी राशि निर्धारित की गई थी. शुरुआती दौर में छोटे मुकाबले आयोजित हुए, बाद में बड़े और प्रतिष्ठित मुकाबले कराए गए. सभी मुकाबलों में पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

Morena Khaki Baba Bagiya Akhara
मुरैना में सजा पहलवानों का महाकुंभ (ETV Bharat)

करूआ सहसराम ने जीता 21 हजार रुपए का मुकाबला..

दंगल के प्रमुख मुकाबलों में करूआ सहसराम और विपिन हाथरस के बीच 21 हजार रुपए इनाम की कुश्ती विशेष आकर्षण का केंद्र रही. लगभग 15 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को परास्त करने के लिए कई दांव-पेच लगाए. अंततः करूआ सहसराम ने विपिन हाथरस को पटखनी देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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मुरैना में सजा पहलवानों का महाकुंभ (ETV Bharat)

61 हजार और 41 हजार की कुश्तियां भी रहीं बराबरी पर

दंगल प्रतियोगिता में रामेश्वर हाथरस और गौरव शर्मा के बीच 61 हजार रुपए इनाम की कुश्ती हुई. 15 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कोई भी पहलवान निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका, जिसके चलते निर्णायक मंडल ने मुकाबले को बराबरी पर घोषित कर दिया. इसके बाद पुरस्कार राशि दोनों पहलवानों में समान रूप से बांटी गई. इसी तरह 41 हजार रुपए इनाम की दूसरी कुश्ती कौशल गुर्जर ग्वालियर और उपकार जाट के बीच हुई, जो निर्धारित समय तक बराबरी पर रही. इस मुकाबले की पुरस्कार राशि भी दोनों पहलवानों को बराबर-बराबर बांट दी गई.

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