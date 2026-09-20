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मुरैना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पर निशाना, 60 साल में न बिजली, न पानी, न सड़कें

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मुरैना, कांग्रेस पर साधा निशाना, चंबल वाटर प्रोजेक्ट की तारीफ की. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 6:04 PM IST

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मुरैना: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे ने विकास के साथ सियासत का पारा भी चढ़ा दिया. नूराबाद में चंबल वाटर प्रोजेक्ट और कोतवाल इंटकबेल का निरीक्षण करने पहुंचे सिंधिया ने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करीब 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन उस दौर में पर्याप्त बिजली, पानी और बेहतर सड़कों का नेटवर्क नहीं था. सिंधिया ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को विकास की रफ्तार से जोड़ते हुए कहा कि देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है. सबसे बड़ा दावा चंबल के पानी को लेकर सामने आया.

मुरैना में सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना

मुरैना दौरे पर रविवार को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले कोतवाल डैम स्थित इंटकबेल का निरीक्षण किया. इसके बाद नूराबाद में सांक नदी के पास चंबल वाटर प्रोजेक्ट का जायजा लिया. यहां आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "कांग्रेस ने करीब 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन उस दौरान न पर्याप्त बिजली, न पानी और न ही सड़कों का बेहतर नेटवर्क था.

मुरैना में सिंधिया का दौरा (ETV Bharat)

चंबल वाटर प्रोजेक्ट की तारीफ की

उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम कर रही है. सिंधिया ने चंबल वाटर प्रोजेक्ट को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चंबल और कोतवाल डैम से करीब 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए 150 एमएलडी पानी ग्वालियर पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि परियोजना का काम प्रगति पर है और मार्च 2027 तक इसके पूरा होने की बात कही गई है. उनके मुताबिक, योजना से पेयजल समस्या के समाधान के साथ करीब साढ़े पांच लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई को भी लाभ मिलेगा.

MORENA CHAMBAL WATER PROJECT
चंबल वाटर प्रोजेक्ट को सिंधिया ने देखा (ETV Bharat)

आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे का जिक्र

सिंधिया ने 5 हजार 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे को भी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे बनने के बाद ग्वालियर से आगरा का सफर करीब 50 मिनट में पूरा हो सकेगा. उन्होंने इसे क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आशा बताते हुए परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया.

जनता का अभिनंदन करते हुए सिंधिया ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार ऊर्जा देता है. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल गुना-शिवपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरैना, ग्वालियर, भिंड और श्योपुर का विकास भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है. सिंधिया ने इन क्षेत्रों से अपने पारिवारिक रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि वे राजमाता द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए समर्पित हैं. सिंधिया के बयान और बड़ी परियोजनाओं के उल्लेख के बाद मुरैना में विकास, पानी, सिंचाई और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

SCINDIA TARGETED CONGRESS MORENA
मुरैना पहुंचे केंद्रीय सिंधिया (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि "ग्वालियर और मुरैना की पानी की समस्या के समाधान के लिए चंबल और कोतवाल बांध से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा. चंबल से 90 एमएलडी और कोतवाल बांध से 60 एमएलडी पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेजी से प्रगति पर है. सिंधिया ने पाइपलाइन का निरीक्षण कर इसकी गुणवत्ता भी देखी. उन्होंने कहा कि योजना वर्ष 2027 तक पूरी होगी और क्षेत्र की जनता को वर्ष 2055 तक पानी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगी. सिंधिया ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि वे जनता के लिए समर्पित है.

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