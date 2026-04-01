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मुरैना के इस गांव में अजीबोगरीब दादागिरी, मनमर्जी से चाहिए बिजली नहीं तो मिलेगी सजा!

मुरैना के जीगनी गांव में फॉल्ट से बिजली सप्लाई बाधित हुई तो ग्रामीण हिंसक हो गए. सब स्टेशन पर कर्मचारियों को घसीट-घसीटकर पीटा.

Morena substation voilence
मुरैना के जीगनी गांव में बिजली कर्मचारियों से मारपीट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : माताबसैया थाना क्षेत्र स्थित जीगनी सब स्टेशन पर मंगलवार शाम ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया. बिजली कटने से गुस्साए ग्रामीण सब स्टेशन में घुसे और दो कर्मचारियों पर टूट पड़े. कर्मचारियों को लाठियों से पीटा गया. आरोप है कि ग्रामीणों ने आधा दर्जन राउंड फायरिंग की. ग्रामीणों के हमले में दो कर्मचारी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है.

इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिए. ग्रामीणों की हिंसा के बाद आक्रोशित बिजली कर्मचारी एकजुट होकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

बिजली कटने पर कर्मचारियों को घसीट-घसीटकर पीटा (ETV BHARAT)

जंपर टूटने से बिजली सप्लाई बाधित

जीगनी गांव स्थित बिजली सब स्टेशन पर कर्मचारी रोजमर्रा की तरह ड्यूटी पर मौजूद थे. कर्मचारियों का कहना है "इसी दौरान खेरा गांव निवासी लोकेंद्र चौहान अपने साथ आधा दर्जन लोगों को लेकर पहुंचा और तत्काल बिजली सप्लाई चालू करने का दबाव बनाने लगा. कर्मचारी राधा किशन उर्फ लल्ला ने बताया लाइन का जम्पर टूटा होने के कारण सप्लाई शुरू करने में करीब आधा घंटा लगेगा, लेकिन यह जवाब सुनते ही ये लोग हिंसक हो गए."

कर्मचारियों को लाठियों से पीटा

कर्मचारियों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "समझाने के बाद भी लोकेंद्र और उसके साथियों ने गालीगलौज शुरू कर दी. कर्मचारी संजय चौहान ने गाली देने का विरोध किया तो लोकेन्द्र और उसके साथियों ने आउटसोर्स कर्मचारी संजय चौहान और लाइनमैन राधा किशन शर्मा उर्फ लल्ला को ऑफिस से घसीटकर बाहर निकाल लिया. इसके बाद दोनों कर्मचारियों पर लाठियों से हमला किया. इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए पिस्टल से छह राउंड फायरिंग भी की."

Morena substation voilence
जंपर टूटने से बिजली सप्लाई बाधित हुई तो कर्मचारियों को पीटा (ETV BHARAT)

कर्मचारी जान बचाने के लिए भागे

अचानक हुई इस हिंसा से सब स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद घायल कर्मचारियों को लेकर जेई रामनिवास वर्मा माताबसैया थाने पहुंचे. जिगनी डिवीजन के जेई रामनिवास वर्मा ने बताया "खेरा गांव में लाइन का जंपर टूट गया था. इसलिए कुछ समय के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी. खेरा गांव के करीब आधा दर्जन लोगों के साथ बिजली घर पर आ गए और हमला कर दिया." माता बसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर ने बताया "4 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है."

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