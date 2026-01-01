ETV Bharat / state

मुरैना में गुस्साए छात्रों ने खुद को किया कमरे में बंद, गेट खुलवाने SDM को आना पड़ा स्कूल

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 7:00 AM IST

Updated : January 1, 2026 at 7:09 AM IST

मुरैना: नवोदय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पीटी टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा. इस घटना से आक्रोशित छात्रों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए खुद को सामूहिक रूप से एक कमरे में बंद कर लिया. छात्रों के इस कदम से स्कूल प्रबंधन में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. छात्रों का कहना है कि संबंधित पीटी टीचर पिछले 3 वर्षों से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. छात्रों ने टीचर के ट्रांसफर की मांग की है.

मुरैना के जौरा कस्बे में स्थित नवोदय विद्यालय में बुधवार सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब करीब 200 छात्रों ने सामूहिक रूप से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. छात्रों ने विरोध स्वरूप न केवल कमरे का दरवाजा बंद रखा, बल्कि दोपहर तक खाना भी नहीं खाया. इस अप्रत्याशित कदम से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही वाइस प्रिंसिपल मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने साफ इनकार कर दिया.

उनका कहना था कि वे किसी प्रशासनिक अधिकारी से ही बात करेंगे. इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम जौरा शिवम शर्मा विद्यालय पहुंचे. उन्होंने छात्रों को समझाया और उनकी समस्याएं सुनने का भरोसा दिया. इसके बाद सभी छात्र कमरे से बाहर आए और अपनी बात खुलकर रखी. छात्रों ने आरोप लगाया कि "पीटी टीचर आशुतोष तिवारी उनके साथ हिटलरशाही रवैया अपनाते हैं. पीटी के दौरान यदि कोई छात्र कुछ मिनट भी लेट हो जाए तो उसकी पिटाई की जाती है. छात्रों का कहना है कि टीचर अक्सर गाली-गलौज करते हैं और कभी-कभी जान से मारने की धमकी भी देते हैं.

छात्रों ने बताया कि यह व्यवहार कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले तीन वर्षों से लगातार जारी है. इस संबंध में उन्होंने कई बार विद्यालय के प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. छात्रों के अनुसार, बुधवार सुबह पीटी के दौरान कुछ बच्चों को खांसी हो रही थी, जिस पर टीचर ने नाराज होकर उनकी पिटाई कर दी. इसी घटना से आहत होकर छात्रों ने सामूहिक रूप से खुद को कमरे में बंद करने का फैसला लिया."

इस मामले में एसडीएम शिवम शर्मा ने छात्रों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. उन्होंने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं.

छात्रों का कहना है कि, "बीते दिन सुबह सर्दी से बचने के लिए एक छात्र गले में मफलर डालकर ग्राउंड में पहुंच गया था. इसी बात पर पीटी टीचर उसे गालियां देने लगे. छात्र के विरोध करने पर विवाद हुआ. इसी बात पर उस छात्र को सस्पेंड कर दिया गया. यही नहीं बचाव करने आए दो अन्य छात्रों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो गलत है.

