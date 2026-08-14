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आजादी के दिन चंबल में गदर!, कैलारस शुगर मिल पर सरकार से आर पार, अनशन पर जौरा विधायक

कैलारस शुगर मिल को बचाने आर-पार की लड़ाई, 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर अनशन पर जाएंगे जौरा विधायक, लिखित लेटर मांगा. ओपी गोले की रिपोर्ट

KAILARAS SUGAR MILL PROTEST
आजादी के दिन चंबल में गदर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:32 AM IST

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मुरैना: चंबल अंचल की पहचान से जुड़ी मुरैना जिले कि कैलारस शुगर मिल वर्षों से बंद पड़ी है. कभी किसानों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा रही इस मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग अब आंदोलन के निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने 15 अगस्त से मिल परिसर में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान कर सरकार के सामने आर-पार की स्थिति खड़ी कर दी है.

लिखित आदेश तक जारी रहेगा अनशन
विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि, ''जब तक सरकार मिल को पुनर्जीवित करने और परिसमापन की कार्रवाई रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा.'' गुरुवार को मुरैना स्थित निज निवास पर विधायक ने यह ऐलान किया. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे. अब देखना होगा कि वर्षों से बंद पड़ी इस मिल को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है.

15 अगस्त को तिरंगा फहराकर अनशन पर जाएंगे जौरा विधायक (ETV Bharat)

वर्ष 1973 में स्थापित यह प्रदेश का पहला सहकारी शक्कर कारखाना था, जिसका संचालन वर्ष 2008 तक हुआ. इसके बाद कारखाना बंद हो गया. किसानों का आरोप है कि, गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण चंबल क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई बंद हुई. पिछले पांच वर्षों से किसान और क्षेत्रीय लोग इसे दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. बताया गया कि 19 अगस्त 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में कारखाने की जमीन और परिसंपत्तियां एमएसएमई विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया था. इसके बदले करीब 61.01 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराने की बात कही गई. इस फैसले से किसानों में आक्रोश है.

KAILARAS SUGAR MILL
2008 से बंद पड़ी है कैलारस शुगर मिल (ETV Bharat)

विधानसभा में उठाए थे कारखाने को लेकर सवाल
विधायक पंकज उपाध्याय के अनुसार, ''उन्होंने दिसंबर 2025, फरवरी-मार्च 2026 और जुलाई 2026 के विधानसभा सत्र में कारखाने को लेकर सवाल लगाए, लेकिन तीनों प्रश्न अस्वीकृत कर दिए गए. विरोध में 21 जुलाई को विधानसभा परिसर में धरना भी दिया. अब 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद चंबल के इस कारखाने को बचाने के लिए आमरण अनशन शुरू होगा.''

विधायक ने सीएम-मंत्रियों को भेजा लेटर
कैलारस शक्कर कारखाना बचाने के लिए विधायक पंकज उपाध्याय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के संबंधित मंत्रियों को कई पत्र भेजे हैं. उनका कहना है कि, किसी भी पत्र का ठोस जवाब नहीं मिला. अब 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद कारखाना परिसर में आमरण अनशन शुरू किए जाने की उन्होंने घोषणा की है.

एक किसान बताओ जिसने गन्ना उगाया हो: तोमर
कैलारस शक्कर कारखाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीते दिनों दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है. उन्होंने कहा था, ''एक किसान बताओ जिसने गन्ना उगाया हो.'' इस पर जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि, ''वे ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि उनके विश्वास पर एक हजार किसानों ने गन्ना उगाया है.''

किसानों के साथ हुआ धोखा
विधायक ने कहा कि, ''तत्कालीन कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना घोषणा करके गए थे कि किसान गन्ना उगाएं, सरकार गन्ना खरीदेगी. इसके बाद करीब एक हजार किसानों ने खेतों में गन्ना बोया.'' विधायक ने आरोप लगाया कि, ''यह जनता और किसानों के साथ लगातार धोखा है. जब एक किसान लाने की चुनौती दी जा रही है, तो हम एक हजार किसान दिखाएंगे. इसी कथित हिटलरशाही के विरोध में आंदोलन शुरू किया जा रहा है.''

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