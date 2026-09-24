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जौरा में युवक की मौत से गुस्साए व्यापारियों ने आधी रात को घेरा थाना, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

मुरैना के जौरा में जुआ के फड़ पर छापे के दौरान युवक की मौत. भड़के व्यापारियों ने कराया बाजार बंद. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट

Morena 5 Policemen Suspend
जौरा पुलिस थाने पर जुटे सैकड़ों व्यापारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:31 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
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मुरैना : जौरा में जुए के फड़ पर पुलिस कार्रवाई के दौरान युवक की मौत के बाद बुधवार देर रात माहौल गर्मा गया. 35 वर्षीय सूरज उर्फ कल्ला गुप्ता की मौत की खबर फैलते ही व्यापारियों में आक्रोश फैल गया. व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया. इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई. पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आधी रात को गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया. व्यापारियों के गुस्से को देखते हुए देर रात 5 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया.

परिजनों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप

मुरैना के जौरा कस्बे में जुए के फड़ पर पुलिस ने दबिश दी. इसी दौरान भगदड़ मच गई. भागते समय कल्ला गश्त खाकर जमीन पर गिर पड़ा. पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कल्ला की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

युवक की मौत से गुस्साए व्यापारी, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT)

मृतक के जीजा नीरज गुप्ता ने आरोप लगाया "पुलिसकर्मियों की मारपीट के कारण कल्ला की मौत हुई." परिजनों का यह भी आरोप है "युवक की मौत के बाद पुलिस शव को पीएम हाउस पर छोड़कर चली गई. परिवार को घटना की जानकारी तक नहीं दी गई."

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जौरा का बाजार गुरुवार को भी बंद (ETV BHARAT)

एसपी ने 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड

व्यापारी के पुत्र की इस प्रकार हुई मौत से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया. देर शाम व्यापारियों ने बाजार बंद कराया और फिर आधी रात बड़ी संख्या में जौरा थाने पहुंचकर घेराव कर दिया. थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.

व्यापारियों ने जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई. हंगामे की सूचना मिलते ही मुरैना डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया मौके पर पहुंचे. बढ़ते विरोध के बीच पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए.

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गुस्साए व्यापारियों को समझाती पुलिस (ETV BHARAT)

गुरुवार सुबह से फिर हंगामा शुरू

युवक की मौत का मामला गुरुवार को भी शांत नहीं हुआ. गुरुवार सुबह जौरा थाने के सामने एमएस रोड पर फिर धरना शुरू हो गया. परिजनों के समर्थन में बाजार के व्यापारी भी दुकानें बंद कर धरनास्थल पर पहुंच गए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे एमएस रोड पर जाम की स्थिति बन गई. प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजनों का आरोप है "युवक की मौत के लिए पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं. पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर परिजन अड़े हैं.

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व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण लगा जाम (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल प्रवेंद्र तोमर, आरक्षक सत्यम उपाध्याय, गिरिजेश भार्गव, सोनेन्द्र गुर्जर और ईशुभ खान शामिल हैं. मुरैना डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया "पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है. मृतक के हार्ट का मरीज होने की जानकारी सामने आई है, जबकि परिजन पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. फिलहाल कार्रवाई में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को SP द्वारा लाइन अटैच कर दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट आदि के निशान सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : September 24, 2026 at 11:41 AM IST

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